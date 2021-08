Na twintig jaar staat Afghanistan weer onder het gezag van de Taliban, maar de jihadisten zeggen het nu anders aan te willen pakken dan de vorige keer dat ze aan de macht waren. Zo benadrukken ze dat er geen wraakacties zullen plaatsvinden en dat bijvoorbeeld vrouwen mogen werken en meisjes naar school kunnen. Hoe geloofwaardig zijn die beloftes?

Een dag nadat de Taliban Kaboel hadden ingenomen, belegde woordvoerder Zabihullah Mujahid een persconferentie in de hoofdstad. Daar verkondigde hij dat vrouwen binnen de voorschriften van de islam gewoon mogen blijven werken en studeren en dat persdiensten hun werk vrij en onafhankelijk mogen blijven doen.

Ook zullen wraakacties uitblijven en kunnen alle Afghanen die de afgelopen jaren met de internationale troepenmacht samenwerkten op vergeving rekenen, beloofde de woordvoerder. Huis en lijf van alle Afghanen worden volgens hem gerespecteerd. "Er zullen verschillen zijn met hoe we het eerder aanpakten", verwees Mujahid naar de eerdere machtsperiode van de Taliban.

Volgens Afghanistankenner Martine van Bijlert, voormalig diplomaat en medeoprichter van Afghanistan Analysts Network, hebben de Taliban nooit met zoveel woorden gezegd dat ze gematigder zouden zijn dan eind jaren negentig, toen onder hun bewind streng islamitische wetgeving van kracht was.

"Wat ze zeggen is dat ze toen fouten hebben gemaakt in de uitvoering en dat ze daarvan hebben geleerd. Wat niet duidelijk is, is hoe dat er in de praktijk uit gaat zien," aldus van Bijlert, die lange tijd in Afghanistan woonde, onder meer tijdens het eerdere Taliban-regime tussen 1996 en 2001.

Berichten over afrekeningen en wegsturen van vrouwen en meisjes

Over de belofte van de Taliban om het dit keer anders aan te pakken, is journalist en oud-analist bij het ministerie van Defensie Joris Versteeg helder: "Dat is bullshit."

Volgens Versteeg vertoont de werkwijze van de Taliban nu al grote overeenkomsten met eind jaren negentig. "Er zijn al filmpjes naar buiten gekomen van executies van onder anderen ambtenaren bij grensposten. Ook zijn er meerdere berichten dat Taliban-strijders vragen om af te rekenen met tegenstanders als de Amerikanen vertrokken zijn."

In sommige gevallen wachten de Taliban niet eens tot de internationale troepenmacht weg is. In een vrijdag verschenen rapport concludeert Amnesty International dat de jihadisten zich in juli schuldig maakten aan etnisch geweld in een district in Ghazni, ongeveer 150 kilometer ten zuiden van Kaboel.

"Ze hebben tijdens hun opmars in Hazara-gebied negen ongewapende mannen gemarteld en vermoord. Dat is een oorlogsmisdrijf. Nu is hun boodschap dat dit niet meer gaat gebeuren omdat de oorlog over is, maar je begrijpt dat nog niet iedereen dat gelooft," aldus Van Bijlert.

Uit gebieden die al langer onder controle van de Taliban staan, kwamen al meldingen dat meisjes worden weggestuurd van scholen en dat er gezocht wordt naar mensen die meewerkten aan de NAVO-missie. "Dat wijst erop dat de 'pure' Taliban eraan komt", meent Versteeg.

Nog niet duidelijk wat Taliban-beleid precies gaat inhouden

Tot nu toe blijven de Taliban vaag over hoe ze Afghanistan precies willen besturen, aldus Van Bijlert. "Het is nog niet duidelijk wat de regels gaan worden en hoe ze dat gaan bepalen. Zo weten we niet of de regering alleen uit Taliban gaat bestaan of ook uit andere politici en leiders. En dan moet nog blijken of iedereen in de dorpen en steden, en zelfs in Kaboel, de regels en principes op dezelfde manier gaan interpreteren."

De beloftes dat er geen wraak wordt genomen en juist met de vorige machtshebbers samengewerkt moet worden, worden door Versteeg in ieder geval niet geloofd.

"Er zijn sinds 2001 ongeveer 100.000 Taliban-strijders omgekomen door Amerikanen en NAVO-bondgenoten. Er is een enorm potentieel voor wraak, wat een belangrijk onderdeel is in de Afghaanse cultuur. Het was altijd de politieke insteek om overleg met de vorige regering af te houden."

Van Bijlert: "Het is nog lastig om precies te weten wat op het moment gebeurt, maar de berichten zijn heel zorgelijk. Aan de ene kant hebben de Taliban officieel gezegd dat ze degenen die hen bevochten hebben niet zullen straffen, aan de andere kant horen we berichten over lijsten met namen en er is grote angst voor een kille afrekening in de schaduw. Dit gebeurt eigenlijk bij alle machtswisselingen, maar de vraag is hoe erg het gaat worden."

Taliban hebben een uitgekiende, gelikte pr-machine

De manier waarop de Taliban tot nu toe zelf communiceren, wijst volgens Versteeg op een uitgekiende pr-machine. "Daar zijn ze echt veel beter in geworden. Ze communiceren op hun website in vijf talen, waarmee ze naast de eigen bevolking ook buurlanden en de rest van de wereld bereiken."

"Op dit moment hebben ze belang bij goede pers om door de internationale gemeenschap erkend te worden. Maar hoe zal dat over een paar maanden zijn? Het zou mij zeer verbazen als hier een 'softe' Taliban uit zou komen."

Ook Van Bijlert stelt vast dat de pr-machine van de Taliban "zeer gelikt" is. "Maar het is niet alleen een toneelstukje, het komt ook overeen met hoe ze zichzelf zien: als een groep die stabiliteit brengt. En het Westen is niet hun enige doelgroep. Dit doen ze zowel voor de buitenwereld, inclusief de islamitische wereld, als voor hun eigen bevolking en hun eigen gelederen. De vraag is hoe ze straks gaan omgaan met het verschil tussen wat ze zeggen dat ze gaan doen en wat er daadwerkelijk gebeurt. Want dat verschil komt er zeker."

Westerse waarnemers overschatten vaak volgens Van Bijlert hoe belangrijk de Taliban de mening van het Westen vinden. "Zo'n pr-machine hebben ze ook nodig voor de cohesie van hun eigen organisatie, hun eigen achterban en om te proberen de rest van het land te overtuigen."

Luisteren de strijders naar de leiders?

De berichten over acties van Taliban-strijders die de beloftes van de Taliban-leiding tegenspreken, roepen de vraag op in hoeverre de leiders controle hebben over alle leden en groeperingen binnen de terreurgroep.

"Toen donderdag tijdens de onafhankelijkheidsviering met nationale vlaggen werd gezwaaid, zag je de Taliban op sommige plekken hard optreden, ook al had een van hun leiders net gezegd dat het niet uitmaakt welke vlag er gevoerd wordt", aldus Van Bijlert. "Dus je ziet op lokaal niveau strijders zelf bepalen wat er wel en niet kan, gebaseerd op hoe zij denken dat het moet."

Dit betekent niet dat de groeperingen binnen de Taliban als los zand aan elkaar hangen. "De Taliban hebben een duidelijke bevelstructuur en die bevelen worden ook wel opgevolgd", zegt Versteeg.

Het bewijs daarvoor ziet Versteeg in het razendsnelle offensief van de jihadisten, die in nauwelijks twee weken tijd alle grote steden van het land veroverden. "Dat vereist enorme planning en discipline. Zonder een duidelijke hiërarchie en bevelstructuur had dat voor hen niet zo'n succes kunnen worden."

Afghanistan is volgens Versteeg echter ook "een land van duizend koningen, zoals het gezegde luidt". En dat geldt ook voor de Taliban: "De afgelopen vijftien jaar werd er door leden ook veel op eigen initiatief gedaan. Je zou kunnen spreken van een verticale bevelstructuur, gekoppeld aan horizontaal initiatief. Het is juist die combinatie die de Taliban zo sterk en gevaarlijk maken."