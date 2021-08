Afghanistan viert donderdag in moeilijke omstandigheden dat het 102 jaar geleden onafhankelijk werd van de Britten. Enkele Afghanen grijpen de gelegenheid aan om te demonstreren tegen de nieuwe overheerser, de Taliban. Op sommige plekken leidde dat tot doden.

Dat nog niet iedereen in Afghanistan zich heeft neergelegd bij de hernieuwde heerschappij van de Taliban blijkt uit de protesten van donderdag. Op Twitter zijn foto's en filmpjes te zien van Afghanen die in Kaboel en andere steden zwaaien met de nationale zwart-rood-groene vlag, als protest tegen de jihadisten.

Toen de Taliban tussen 1996 en 2001 aan de macht waren, werd de zwart-rood-groene vlag verboden en vervangen door de vlag van de terreurgroep: een witte vlag, met daarop in het zwart de sja­hada, de islamitische geloofsbelijdenis ('Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn profeet').

Bij een protest in de oostelijke provinciehoofdstad Asadabad, vlak bij de grens met Pakistan, vielen eerder op donderdag doden nadat Taliban-strijders het vuur hadden geopend. Ook daar zwaaiden demonstranten met de nationale driekleur, in plaats van met de vlag van de Taliban.

Het is niet duidelijk of er in Asadabad gericht op de menigte is geschoten door de jihadisten, of dat mensen omkwamen in het gedrang nadat paniek was uitgebroken als gevolg van de schoten.

Lokale krijgsheer in Panjshir vraagt om bevoorrading

De razendsnelle opmars van de Taliban werd mede mogelijk gemaakt doordat de overheidstroepen zich in de meeste steden zonder gevecht overgaven. Ook om hoofdstad Kaboel werd nauwelijks gevochten: de regering gaf zich vrijwel direct over om "bloedvergieten te voorkomen".

Buiten de steden zijn er echter nog groepen die weerstand willen blijven bieden aan de Taliban. In de bergachtige regio Panjshir, ten noordoosten van Kaboel, leidt Ahmad Massoud een lokale troepenmacht. Diens vader Ahmed Shah Massoud werd in 2001 door de jihadisten vermoord, nadat hij had voorkomen dat de Taliban de controle kregen in delen van het noorden van het land.

Massoud vroeg woensdag in een ingezonden brief in The Washington Post om hulp van de Amerikanen. Volgens de verzetsstrijder wil hij blijven vechten tegen de Taliban, maar hebben zijn manschappen "wapens, munitie en bevoorrading" nodig.