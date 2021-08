Commerciële luchtvaartmaatschappijen kunnen vanaf donderdag weer naar de internationale luchthaven van Kaboel vliegen, mits een vlucht toestemming heeft van het Amerikaanse ministerie van Defensie om er te landen.

Het luchtruim was de afgelopen dagen alleen toegankelijk voor militaire toestellen, maar de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA geeft lijnvluchten weer een kans om in Afghanistan te landen.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen die geen toestemming van het Pentagon hebben, worden door de FAA opgeroepen het luchtruim boven Afghanistan volledig te mijden. Er zijn namelijk nauwelijks luchtverkeersleiders actief en het Afghaanse luchtruim wordt dus niet meer gecontroleerd. Daarnaast leiden "de activiteiten van militanten en extremisten" tot gevaarlijke situaties, meldt de luchtvaartautoriteit.

United Airlines, een van de weinige Amerikaanse vervoerders die normaliter over het gebied vliegt, had maandag al aangekondigd niet meer over Afghanistan te vliegen. Ook KLM mijdt het luchtruim boven het land voorlopig omdat het te gevaarlijk is.

Zo'n achttienhonderd mensen zijn woensdag door Amerikaanse militairen geëvacueerd, vertelde een woordvoerder van het Witte Huis. In totaal hebben de Verenigde Staten bijna zesduizend mensen in Kaboel opgehaald. Het is niet duidelijk of het Amerikaanse leger daadwerkelijk commerciële luchtvaartmaatschappijen gaat inzetten bij de evacuaties.