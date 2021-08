Het vliegtuig met daarin onder andere 35 uit Afghanistan geëvacueerde Nederlanders is vanavond rond 23.00 uur geland op Schiphol. De evacués zaten in een NAVO-vliegtuig waarin ook Belgen, Duitsers en Britten zaten.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij belangrijke ontwikkelingen in Afghanistan.

Voor hen zijn voorzieningen getroffen om ze op te vangen, maakte het ministerie van Defensie bekend.

Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) liet eerder op woensdag weten dat het toestel was vertrokken vanuit Kaboel. Na een tussenstop in de Georgische hoofdstad Tbilisi landde het toestel 's avonds laat op Schiphol. Het vliegtuig werd eerst rond 21.15 uur verwacht, maar liep om nog onbekende reden vertraging op.

Het is nog niet duidelijk wie de Nederlanders precies zijn die aan boord zaten. Er worden momenteel onder anderen Afghaanse Nederlanders en Nederlandse ambassademedewerkers en hun gezinnen uit Kaboel geëvacueerd.

Twee eerdere evacuatiepogingen, op dinsdag en woensdagochtend, waren mislukt. Dat was dinsdagavond te wijten aan Amerikaanse militairen die meerdere Nederlanders tegenhielden. Waarom de poging woensdagochtend mislukte, is nog niet duidelijk.

Woensdag vertrok ook een ander toestel met Nederlanders aan boord. Het gaat om een Duits toestel, dat onderweg is naar Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders aan boord zijn van dat vliegtuig en wanneer deze in Nederland worden verwacht.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt woensdagavond dat er ook voor donderdag nieuwe vluchten gepland staan.