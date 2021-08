Nog eens 35 Nederlanders zijn geëvacueerd uit Kaboel, zo maakte demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) woensdag bekend tijdens een Kamerdebat. Aan boord van het vliegtuig bevinden zich ook zestien Belgen, twee Duitsers en twee Britten.

Het C17-toestel is onderweg naar Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Het is opgestegen vanaf een luchtbasis in de Hongaarse stad Pápa. Volgens een woordvoerder van Defensie betreft het een NAVO-vliegtuig waar meerdere landen gebruik van kunnen maken.

Het is niet duidelijk of het gaat om Afghaanse Nederlanders of bijvoorbeeld Nederlandse ambassademedewerkers en hun gezinnen.

Er is ook een ander toestel waarmee momenteel Nederlanders worden vervoerd. Dat gebeurt met een Duits toestel dat onderweg is naar Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, zo vertelt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan NU.nl. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders zich aan boord van dat vliegtuig bevinden.

Dinsdag en woensdagochtend mislukten nog twee andere evacuatiepogingen. Dinsdagavond hielden Amerikaanse militairen meerdere Nederlandse Afghanen tegen. Het is niet duidelijk waardoor woensdagochtend de tweede poging mislukte. Bij de mislukte poging op dinsdagavond werd eveneens een C17-toestel ingezet.

