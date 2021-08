Hoewel de eerste Nederlanders volgens minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) inmiddels geëvacueerd zijn uit Afghanistan, mislukte dinsdag een volgende evacuatiepoging na de al desastreus verlopen poging op dinsdagavond. Dit zijn de (gevaarlijke) obstakels die tussen onze landgenoten en hun vliegtuig naar Nederland staan.

Allereerst de Taliban. "Mijn wereld bestaat momenteel uit drie slaapkamers, een kleine woonkamer en een keuken. We zitten boven op elkaar, met in totaal negentien familieleden", zo schreef de zestienjarige Dewaa dinsdag.

De Nederlandse Afghanen moeten uit het zicht blijven van de jihadisten. Hoewel de Taliban zeggen dat zij geen nieuwe slachtoffers willen maken en geen Afghanen willen straffen voor het verleden, komen uit gebieden die zij hebben ingenomen ook verontrustende berichten. Zo zouden vrouwen weer ernstig in hun rechten zijn beperkt en werden jongeren opgedragen om de organisatie te helpen.

Het maakt de reis naar de luchthaven nog moeilijker dan deze door wegversperringen al is. De moslimextremisten hebben door de hele stad wegversperringen opgezet waar langskomend verkeer wordt gecontroleerd, waarbij moet worden opgemerkt dat de controles op de checkpoints volgens Nederlandse Afghanen met wie NU.nl contact heeft tot nu toe niet veel voorstellen.

Een reis naar de luchthaven wordt ook bemoeilijkt door tijdsdruk. Nederlandse Afghanen worden op het laatste moment pas ingelicht dat een evacuatievlucht nadert en zij direct naar de luchthaven moeten komen. Als deze in de avond plaatsvindt, lonkt ook nog een problematische situatie met de lokaal geldende avondklok: inwoners in Kaboel moeten tussen 22.00 en 4.00 binnenblijven.

De luchthaven

Eenmaal aangekomen bij de luchthaven zijn Amerikaanse militairen een zegen én probleem. Hoewel de militairen garant staan voor de veiligheid van het vliegveld, bepalen zij ook wie de luchthaven mag betreden en wie niet. Daar zat dinsdagavond het pijnpunt.

Vanwege de chaos en complexe situatie bepalen de militairen ter plekke zelf wat er moet gebeuren, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken contact heeft met de Amerikaanse autoriteiten blijkt in de praktijk geen garantie om toegang te krijgen tot het vliegveld . Voor de poorten van de luchthaven hebben duizenden Afghanen zich verzameld. De Amerikanen moeten in die hectische situatie de Nederlandse Afghanen herkennen én helpen.

Slechts vijftien landgenoten wisten uiteindelijk op de luchthaven te komen. Andere Nederlandse Afghanen die werden geweerd kregen de instructie om naar huis te keren of een veilige accommodatie te zoeken. Amerikanen hebben ook waarschuwingsschoten afgevuurd richting Nederlandse Afghanen.

Kunnen deze mensen niet via een andere manier het land verlaten?

Dat is een riskant idee. Hoewel Pakistan de grens met Afghanistan open hield en de situatie "nauwlettend in de gaten houdt", bevindt de eerste grensovergang zich op enkele honderden kilometers afstand. Tussen de grensovergang en de Nederlandse Afghanen wemelt het bovendien van de Taliban-strijders en hun wegversperringen.

De Nederlandse Afghanen moeten dus kiezen: of het risico nemen van een autoreis over land, of wachten op een Nederlandse- of buitenlandse evacuatievlucht. Woensdag werd bekend dat Frankrijk de eerste vier Nederlanders zou hebben geëvacueerd. Of het hier om Nederlands Afghaanse burgers gaat, of om tolken, diplomaten of anderen is niet bekend.

De reden overigens dat landen als Duitsland en Franrkijk wél al honderden inwoners konden evacueren, is vermoedelijk omdat zij met een (kleine) eigen troepenmacht aanwezig zijn op het vliegveld. Zo zijn er soldaten van de Britse Royal Air Force (RAF) en heeft ook Duitsland troepen geleverd die helpen op het vliegveld. Vanuit Nederland zijn 62 militairen en diplomatieke delegatie onderweg die evacuaties uit het land moeten gaan vergemakkelijken.

