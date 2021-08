Frankrijk heeft vier Nederlanders weggehaald uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Ook demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) meldt woensdag dat de eerste Nederlanders Afghanistan inmiddels hebben verlaten.

Volg de strijd in Afghanistan Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen

Of Kaag op de Nederlanders in het Franse vliegtuig doelt, is niet duidelijk. Ze laat in een tweet weten dat de eerste Nederlanders op twee vluchten naar Nederland zitten. Meer details kon het ministerie nog niet geven.

Kaag laat weten "ontzettend opgelucht" en blij te zijn, omdat de eerste Nederlanders "eindelijk" in een vliegtuig zitten. "Maar het is maar een eerste stap, er moeten nog veel en veel meer mensen worden geëvacueerd." Een concreet aantal wilde de bewindsvrouw nog altijd niet noemen.

Een woordvoerder van het ministerie kon geen verdere informatie geven. Minister Kaag had het over twee afzonderlijke toestellen, maar het is volgens het ministerie niet direct duidelijk tot welk land deze behoren.

Frankrijk maakt wel aantallen bekend

Eerder op woensdag maakte Kaags Franse collega Jean-Yves Le Drian bekend dat Frankrijk 216 mensen heeft geëvacueerd. Onder die evacués zijn vier Nederlanders.

Dinsdag en woensdagochtend mislukten twee pogingen om Nederlandse Afghanen op te halen op het vliegveld in Kaboel.

De redactie van NU.nl wil in contact komen met Afghanen en Afghaanse Nederlanders die op dit moment in dat land verblijven. We behandelen alle informatie indien gewenst vertrouwelijk. Heb je familieleden, vrienden, kennissen in Afghanistan en willen zij met ons praten over de situatie daar? Mail dan naar redactie@nu.nl.