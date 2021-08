Een tweede poging van Nederlandse Afghanen om in Kaboel op een vliegtuig te stappen, is woensdagochtend mislukt. Drie verschillende families laten aan NU.nl weten dat ze zijn vastgelopen in de chaos en zijn teruggekeerd naar de stad.

In een bericht van de Nederlandse overheid kregen houders van een Nederlands paspoort de opdracht woensdagochtend naar het vliegveld te komen om alsnog weg te komen uit Afghanistan. Dinsdagavond mislukte een poging, doordat Amerikaanse militairen die de poorten bewaakten ze hadden tegengehouden.

Woensdag mislukte de tweede poging. NU.nl heeft van drie verschillende Nederlandse Afghanen, een gezin van vier, een echtpaar met een broer en een oudere man het bericht gekregen dat ze onverrichter zake zijn teruggekeerd. Op geluidsopnames en video-opnames is te horen en te zien dat er wordt geschoten, vermoedelijk waarschuwingsschoten van de Amerikanen die bij de toegangspoorten staan.

Onderduiken in de stad

"Mijn ouders en mijn oom gaan terug en zullen nu onderduiken in de stad", zegt een Nederlandse Afghaan in Zaandam. Zijn ouders strandden dinsdagavond op het vliegveld en zijn daar de hele nacht gebleven, omdat ze vanwege de geldende avondklok niet terug naar de stad konden.

Volgens hem zijn er op het vliegveld gewonden gevallen. "Ik heb melding gemaakt van het feit dat mijn ouders weer zijn weggegaan, maar ik heb geen reactie van Buitenlandse Zaken gekregen", zegt hij. "Ik heb de Nederlandse autoriteiten eerder gewaarschuwd om niet langer mensen uit te nodigen als er geen goed plan ligt."

Een andere Afghaanse Nederlander wiens vader in Kaboel is, laat ook weten dat zijn vader is vertrokken. "Het is onmogelijk om door de menigte heen te komen", vertelt hij. "Er zijn veel beschietingen bij het vliegveld. Mijn vader is teruggekeerd naar de locatie waar hij eerder verbleef." Ook meldt hij: "Buitenlandse Zaken reageert niet meer op mails met vragen over aanstaande evacuaties."

Een gezin van vier is ook teruggegaan. Uit de beelden en geluidsopnamen die zij sturen, blijkt dat auto's in een lange file staan. In de verte zijn geweerschoten te horen. "Deze schoten komen vanaf de poort. Er worden ook traangasbommen gegooid, alle mensen zijn in paniek en gaan weer terug naar de stad."

