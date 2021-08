De Taliban hebben Afghanistan overgenomen. De hoofdstad Kaboel is nu in handen van de terreurgroep en daarmee zijn ook de leiders van de Taliban terug in het Aziatische land. Zij waren verbannen naar Pakistan en Qatar. NU.nl zet de leiders en belangrijkste figuren van de Taliban op een rij.

Mawlawi Hibatullah Akhundzada

De echte leider van de Taliban is Mawlawi Hibatullah Akhundzada. Hij staat sinds mei 2016 bovenaan de piramide van de Taliban. Hij is de opvolger van Mullah Akhtar Mansour, die de dood vond bij een aanval met Amerikaanse drone in Pakistan.

Tot aan 2016 was Akhundzada al een afdelingsleider van de Taliban en werkte hij samen met Mansour. Van oorsprong is de ongeveer zestigjarige Afghaan een onderwijzer en geestelijke. Hij staat bekend als extremistisch en dat kwam ook naar voren in zijn lespraktijken en religieus werk.

Hij is ook militair commandant geweest, maar vooral zijn werk als religieus leider viel op. Zo zou hij de meeste fatwa's, een juridisch advies in de islam van een godsdienstige wetspecialist, van de Taliban hebben uitgesproken. Later werkte hij als rechter en velde hij meerdere vonnissen volgens de shariawetgeving. Als rechter was hij een belangrijk figuur binnen de Taliban toen die de macht grepen in Afghanistan eind jaren negentig.

Twee jaar geleden kwam de broer van de extremistische geestelijke om het leven bij een bomaanslag op een Pakistaanse moskee. In 2017 zou een zoon van Akhundzada een zelfmoordaanslag hebben gepleegd op een Afghaanse legerbasis.

Mullah Abdul Hakeem

De opperrechter van de Taliban is Mullah Abdul Hakeem. Vorig jaar september werd hij door de Taliban aangewezen als het hoofd van het onderhandelingsteam. Ook Hakeem is rond de zestig jaar oud en heeft een achtergrond in het onderwijs.

Eerder zou hij een madrassa hebben gerund in het Pakistaanse Quetta. Een madrassa is een strenge islamitische school. Van daaruit was Hakeem ook de grote man van de Taliban op juridisch gebied.

Hakeem wordt door insiders de 'vriend van Akhundzada' genoemd. Hij zou een innige band hebben met de grote baas van de Taliban. Naast opperrechter en voorzitter van het onderhandelingsteam is Hakeem ook het hoofd van de commissie van religieuze geleerden. Een belangrijke functie binnen de Taliban.

Mullah Abdul Ghani Baradar

Hoofd van de politieke tak van de Taliban en medeoprichter is Mullah Abdul Ghani Baradar. Samen met de bekende Mullah Mohammed Omar zette hij in 1994 de Taliban op. Omar was lang de leider van de Taliban. Hij overleed in 2013 aan tuberculose.

Baradar werd de spil van de Taliban nadat de Verenigde Staten in 2001 de Taliban ontmantelden. In 2010 wisten de VS en Pakistan Baradar uiteindelijk te vangen en werd hij gevangengezet. Onder het mom van het vredesproces werd Baradar acht jaar later vrijgelaten. Sindsdien is hij de leider van het politieke kantoor van de Taliban.

Baradar vergaarde roem door een telefoongesprek met de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump. Het was de eerste keer dat een leider van de Taliban direct sprak met een Amerikaanse president.

De belangrijke figuur in de Taliban maakt ook deel uit van het onderhandelingsteam en zal hoogstwaarschijnlijk naar voren geschoven worden als de nieuwe president van Afghanistan. "We hebben een onverwachtse overwinning geboekt. Nu moeten we het land en onze mensen gaan dienen. We zullen hen beschermen", zei Baradar in een opgenomen verklaring nadat de Taliban de macht grepen in Kaboel.

Mullah Muhammad Yaqoob

Als zoon van Taliban-oprichter Omar is Mullah Muhammad Yaqoob een belangrijk figuur binnen de Taliban. Hij is sinds 2016 aanvoerder van het leger van de Taliban en valt net onder leider Akhundzada.

Yaqoob is veruit de jongste van de topfiguren van de Taliban. Hij zou 31 jaar oud zijn en was al eens dicht bij het hoofdleiderschap van de groepering. In 2016, na de dood van Mansour, wilden veel militanten hem aanwijzen als nieuwe leider. Uiteindelijk werd Yaqoob toch niet gekozen vanwege een gebrek aan ervaring.

Sirajuddin Haqqani

Nog een van de andere hooggeplaatste pionnen bij de Taliban is Sirajuddin Haqqani. Er is weinig bekend over de zoon van Jalaluddin Haqqani. Na de dood van zijn vader werd Haqqani de nieuwe leider van het Haqqani-netwerk.

De Haqqani is de grootste en meest gewelddadige groepering binnen de Taliban. Vandaar dat Haqqani ook een belangrijke stoel heeft bij Taliban-vergaderingen. Sommigen stellen zelfs dat de Haqqani groter is en meer invloed heeft dan Islamitische Staat (IS).

Haqqani zelf is verantwoordelijk voor vele aanslagen, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. Niet voor niets staat de veertiger hoog op alle lijstjes van meestgezochte personen ter wereld.

Overigens is Anas Haqqani de jongere broer van Sirajuddin Haqqani en hij treedt ook op voorgrond. Zo is hij bij diverse onderhandelingen en internationale bezoeken betrokken. De nu 27-jarige Haqqani werd op 20-jarige leeftijd al gearresteerd door de VS en zat vier jaar vast. Hij kreeg tot twee keer toe de doodstraf, maar werd tijdens vredesonderhandelingen vrijgelaten. Volgens de Taliban had Anas Haqqani dan ook niets van doen met de militanten en was hij een doodeenvoudige student.

Zabihullah Mujahid

En dan is er nog Zabihullah Mujahid, die je het meest zal zien en tegenkomen in de media. Mujahid is de woordvoerder van de Taliban en is betrokken bij alle zaken van de groep.

Ook over Mujahid is vrij weinig bekend, maar toch heeft hij de laatste dagen iets losgelaten over zijn achtergrond. Hij woont in Afghanistan en is van middelbare leeftijd. Hij is getrouwd, heeft meerdere kinderen en kan vanwege zijn veiligheid niet op één en dezelfde plek blijven wonen. Hij zegt een master in religieuze studies te hebben en begon te werken voor de Taliban tijdens hun regeerperiode in Afghanistan. Mujahid werkte toen bij het ministerie van Cultuur en Informatie en heeft zich van daaruit omhooggewerkt. Sinds 2007 is hij de officiële woordvoerder van de Taliban.

Mujahid was altijd een mysterieuze persoon. Hij sprak met de media, maar altijd via telefoon, sociale media of spraakberichten. Nooit toonde hij zijn gezicht aan de wereld tot aan de dag dat de Taliban de macht grepen in Kaboel. Mujahid heeft ook een eigen Twitter-kanaal waarmee hij communiceert namens de Taliban.

Organogram leiders Taliban