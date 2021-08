Het Verenigd Koninkrijk heeft dinsdag bekendgemaakt over een periode van vijf jaar twintigduizend Afghanen te willen opvangen die op de vlucht zijn geslagen nu de Taliban de macht hebben gegrepen in hun land. In het eerste jaar gaat het om vijfduizend vluchtelingen. Vrouwen, meisjes en religieuze en andere minderheden zullen daarbij prioriteit krijgen.

"Ik wil ervoor zorgen dat wij als natie alles in het werk stellen om steun te bieden aan de meest kwetsbare mensen die Afghanistan ontvluchten", stelt de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel in The Telegraph. De minister roept in de Britse krant ook andere landen op om meer Afghaanse vluchtelingen op te nemen.



De Britse regering onderkent dat Afghanen die het VK en andere westerse landen de afgelopen twintig jaar hebben geholpen in Afghanistan, nu extra veel gevaar lopen door de machtsovername door de Taliban.



The Guardian schrijft dat de meeste van die twintigduizend Afghanen echter wel eerst zelfstandig naar buurlanden als Pakistan zullen moeten vluchten, voordat zij onderdak kunnen krijgen in het VK. Tenzij er in de toekomst een overeenkomst met de Taliban gesloten kan worden om mensen die dat willen uit Afghanistan te laten vertrekken.



Volgens de krant benadrukte de Britse premier Boris Johnson eerder al dat het VK "dank is verschuldigd aan allen die de afgelopen twintig jaar met ons hebben samengewerkt om Afghanistan tot een betere plaats te maken" en dat "velen van hen, vooral vrouwen, nu dringend onze hulp nodig hebben".