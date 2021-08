Een groep Nederlandse Afghanen die er dinsdagavond door het ministerie van Buitenlandse Zaken toe zijn opgeroepen om naar het vliegveld te komen voor een evacuatievlucht, is er niet in geslaagd langs de Amerikaanse militairen te komen die de ingangen bewaken. Daarnaast was het gelande toestel volgens het ministerie van Defensie helemaal niet voor hen bestemd.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de strijd in Afghanistan

Op het vliegveld van Kaboel is op dit moment een groep van zeker vijftien Nederlandse en Duitse Afghanen gestrand, die gezamenlijk zouden worden geëvacueerd. Volgens berichten gaat het om in totaal zo'n veertig mensen, maar die konden niet meteen worden bevestigd. Volgens de in Zaandam wonende zoon van een van hen (naam bij de redactie bekend) gaat het om een gevaarlijke situatie. "Er is daar geen beveiliging. En er staan daar duizenden mensen."

De groep ontving een oproep van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die in het bezit is van NU.nl. De vlucht met een NAVO-vliegtuig zou om 21.15 uur (lokale tijd) vertrekken met als bestemming Eindhoven. Volgens de instructie zouden "de Amerikanen klaarstaan".

Ter plekke bleek echter het tegenovergestelde: de Amerikaanse militairen schoten in de lucht om de mensenmassa voor de ingang van het vliegveld op afstand te houden en richtten hun geweren zelfs op de Nederlanders.

NU.nl heeft ook contact met een ander gezin, dat met vier mensen naar het vliegveld was gekomen. Ook zij werden door de Amerikanen tegengehouden, waarbij ter afschrikking zelfs gericht werd geschoten; een kogel sloeg in op 4 meter van het gezin, dat rechtsomkeert maakte en terugkeerde naar het huis waarin ze eerder verbleven.

De groep van vijftien kreeg na uren wachten een bericht van Buitenlandse Zaken dat Nederlanders die erin zijn geslaagd de luchthaven binnen te komen daar moeten blijven. Mensen die nog buiten de poorten staan, kregen de instructie "naar huis terug te keren of een veilige accommodatie in Kaboel te zoeken".

113 In Kaboel ondergedoken tolk: 'Taliban proberen ons bang te maken'

'Ze kunnen geen kant op'

Het probleem is echter dat er in Kaboel een avondklok is ingesteld en dat er overal wegversperringen met Taliban-strijders zijn. Voor zover bekend is de groep inmiddels uitgedund tot drie mensen, die de nacht noodgedwongen in de buitenlucht doorbrengen. De overige twaalf zijn in het gedrang uit het zicht verdwenen - een aantal zou volgens de man in Zaandam proberen ergens onderdak te krijgen.

"Mijn ouders en mijn oom kunnen geen kant op", zegt de man uit Zaandam. "Terug naar de stad gaat niet, vanwege de wegversperringen van de Taliban en de avondklok. We hebben nu te horen gekregen dat ze morgenochtend het vliegveld in kunnen. Maar we vragen ons af hoe dat zal gaan met al die duizenden mensen voor de poorten. In Den Haag weten ze niet meer wat ze moeten doen. Ze krijgen geen reactie bij de collega's die zich bezighouden met de situatie in Kaboel. Het is een grote chaos."

Het beloofde vliegtuig, een groot transporttoestel van het type C17, kwam uit Hongarije. NAVO-landen kunnen er gebruik van maken, en Nederland heeft dat samen met Noorwegen en Finland geprobeerd. Uiteindelijk vertrok het vliegtuig volgens Defensie met zo'n veertig mensen aan boord. Geen van hen behoorde tot de groep die Nederland wilde oppikken.

Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) zegt dinsdagavond dat het om "een hele complexe situatie gaat". "Het is heel chaotisch rondom de luchthaven. De Amerikanen hebben de totale controle en de tijd tussen het landen van vliegtuigen en het vertrek is veel te kort om mensen op de tarmac te krijgen." Volgens de minister is er slechts een half uur de tijd voordat een toestel weer vertrekt.

Ze noemt het "vreselijk" dat Nederlanders die waren opgeroepen om naar het vliegveld te komen, niet bij het vliegtuig konden komen. "We hebben nu weer contact met al onze Nederlanders en hopelijk is er morgen een verbetering in de situatie. (..) Intussen gaan we gewoon door en hebben we contact met iedereen. Alles op alles wordt gezet om iedereen die daarvoor in aanmerking komt naar Nederland te halen, maar het blijft een onduidelijke situatie."

Amerikanen zouden schieten op evacuès

Er komen meerdere berichten binnen dat de Amerikaanse militairen die het vliegveld bewaken op buitenlandse evacuès schieten. Een Nederlander die dinsdagavond op de vlucht probeerde te komen vertelt via WhatsApp dat er op hen werd geschoten toen ze bij de verkeerde gate stonden. Er is volgens haar sprake van een chaotische situatie en veel onduidelijkheid. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt ze geen gehoor.

Ook bij de NOS vertelt een man hoe hij de Amerikaanse soldaten tot drie keer toe uitlegde dat hij een Nederlander is, maar dat hij vervolgens werd gedwongen om afstand te houden omdat er anders op hem zou worden geschoten.