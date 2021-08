Er is weer een Nederlands vliegtuig onderweg naar Afghanistan. Het toestel reist via een ander land in de regio naar Afghanistan om onder meer een nieuw ambassadeteam af te zetten en daarna mensen te evacueren, zei demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer.

Het Ministerie van Defensie laat via Twitter weten dat er een noodteam met 62 militairen vertrokken is vanaf Vliegbasis Eindhoven.

Maandag was ook een Nederlands vliegtuig onderweg naar Afghanistan, maar dat kreeg op het laatste moment geen toestemming om te landen op het vliegveld van Kabul. De situatie was daar te onveilig en extra beveiliging kreeg voorrang. Uiteindelijk wil Nederland meerdere vluchten uitvoeren, zei de minister eerder.

Voorafgaand aan het Kamerdebat zei Kaag dat niet goed na te gaan is of iedereen die door Nederland uit Kaboel wordt geëvacueerd de luchthaven heeft kunnen bereiken. Ze gaf daarbij aan dat toen nog onduidelijk was of het vliegveld functioneert zoals het zou moeten.

Dit bericht wordt aangevuld.