Het is op dit moment niet goed na te gaan of iedereen die door Nederland uit Kaboel wordt geëvacueerd de luchthaven heeft kunnen bereiken. Dat zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag voorafgaand aan het Tweede Kamerdebat over de crisis. Het vliegveld functioneert bovendien nog niet zoals zou moeten.

"Zodra de luchthaven open is en open blijft, worden pendelvluchten georganiseerd", zei Kaag. Het is volgens haar de bedoeling dat vervolgens iedere dag "zoveel mogelijk" mensen die voor evacuatie in aanmerking komen het land uit worden geleid. Vooralsnog zit dat er nog niet in, omdat de Amerikaanse krijgsmacht nog bezig is om de luchthaven veilig te stellen.

In hoeverre de mensen die Nederland wil evacueren ook daadwerkelijk het vliegveld kunnen bereiken, kan de minister niet zeggen. Het overzicht ontbreekt, en dat geldt ook voor andere landen. "Dat is hartverscheurend. Misschien staan ze op een passagierslijst, maar we weten niet of ze de luchthaven kunnen bereiken."

Momenteel is het plan om vooral tolken die voor de Nederlandse krijgsmacht hebben gewerkt uit Kaboel naar Nederland te halen. Een meerderheid van de Kamer wil dat het kabinet naast de tolken ook andere mensen uit Afghanistan haalt die voor de Nederlandse missie werkten.

"We hebben morele verplichtingen. Er zijn mensen die hun nek hebben uitgestoken voor ons", zegt CDA-Kamerlid Derk Boswijk, die de motie met D66 opstelde. "Dat zijn allemaal mensen geweest die met ons belastinggeld met gevaar voor hun leven hebben geprobeerd hun land op te bouwen. Die kunnen we nu niet in de steek laten."