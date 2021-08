Na de verovering door de Taliban zijn de evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kaboel weer hervat voor buitenlanders en voormalige Afghaanse medewerkers. De rust is dinsdag teruggekeerd nadat chaos maandag overheerste op de landingsbanen van de luchthaven waarvandaan duizenden Afghanen probeerden te vluchten.

Maandag moesten alle vluchten worden stopgezet omdat duizenden Afghanen het luchthaventerrein waren binnengedrongen. Zij wilden mee in een van de vertrekkende vliegtuigen, omdat zij voor hun leven vrezen nu de radicaalislamitische beweging Taliban de macht over het land heeft heroverd. In de hoop het land te ontvluchten begaven veel Afghanen zich op de landingsbanen, sommigen klampten zich zelfs vast aan vertrekkende vliegtuigen. Daarbij vielen zeker zeven doden.

De demissionaire ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) en demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat het Nederlandse ambassadeteam nog altijd vastzit in Afghanistan. Ze wachten op een vliegtuig dat ze in veiligheid kan brengen. Het toestel kon niet eerder landen door de onveilige situatie op de luchthaven, maar die lijkt de Amerikaanse krijgsmacht volgens journalisten ter plaatse inmiddels onder controle te hebben. Het Nederlandse vliegtuig van Defensie is voor zo ver bekend nog niet geland.

Evacuatievluchten vanuit Kaboel hervat

Duitsland heeft zijn evacuatiemissie op het vliegveld van Kaboel in de nacht van maandag op dinsdag hervat. Na uren vertraging wist een Duits militair vliegtuig op de luchthaven te landen. Het toestel zette militairen af om de reddingsoperatie te begeleiden. Volgens de krant Bild gingen echter slechts zeven passagiers aan boord, die op een officiële lijst stonden met te evacueren personen. Daarna steeg het vliegtuig snel weer op.

Het Duitse toestel zette na zijn vertrek koers richting de stad Tasjkent in Oezbekistan, meldt het Duitse ministerie van Defensie op Twitter. Op de evacuatielijst stonden eigenlijk 57 ambassadewerkers en 88 andere Duitsers. Veruit de meesten van hen zouden het vliegveld niet hebben weten te bereiken, doordat er na 21.00 uur een avondklok van kracht is in Kaboel.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie is maandag ook al een C-17 met Amerikaanse militairen geland in Kaboel. Het toestel zou spoedig worden gevolgd door een tweede transportvliegtuig. Eerder meldde de Amerikaanse zender NBC dat een transportvliegtuig was geland. Daarmee zijn de evacuatievluchten en de aankomst van troepen die moeten helpen bij de operatie hervat.