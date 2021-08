De Amerikaanse president Joe Biden blijft staan achter het besluit de Amerikaanse troepen terug te halen uit Afghanistan. De missie van de militairen was gefocust op het bestrijden van terrorisme, niet op het opbouwen van de staat, benadrukte hij maandagavond in een speech vanuit het Witte Huis.

De president reageerde op de plotselinge herovering van Afghanistan door de Taliban. Die werd mogelijk door de eerder dit jaar aangekondigde en inmiddels bijna afgeronde terugtrekking van de Amerikaanse en andere buitenlandse troepen.

De risico's van het terugtrekken werden meegenomen in de beslissing om dit daadwerkelijk te doen, legde Biden uit. Hij erkende wel dat de opmars van de Taliban sneller ging dan vooraf werd gedacht.

Als reden waarom dit zo snel kon gebeuren, wees Biden naar de Afghaanse regering en troepenmachten, die het volgens hem "opgaven en vluchtten". De president benadrukte dat "de Amerikaanse troepen niet hoeven te strijden in een oorlog die Afghaanse troepen niet zelf willen vechten".

Snelle opmars Taliban wordt gezien als klap in gezicht troepenmacht

Naar de reactie van Biden werd met spanning uitgekeken. De snelle opmars van de Taliban wordt namelijk gezien als een forse klap in het gezicht van de internationale troepenmacht onder leiding van de Verenigde Staten, die twintig jaar heeft geprobeerd de fundamentalisten te verdrijven.

Waarnemers spreken over een mislukte poging van het Westen om in Afghanistan vrede, veiligheid en democratie te brengen. Maar volgens Biden was het nooit de bedoeling het land op te bouwen, maar was het in het Amerikaanse belang de terreurdreiging vanuit het land aan te pakken.