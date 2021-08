Meerdere mensen zijn maandagochtend omgekomen in het gedrang op de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Er brak zondagavond chaos uit op het vliegveld, nadat de Taliban de macht in het land hadden overgenomen.

Zeker vijf mensen zijn volgens ooggetuigen om het leven gekomen in het gedrang op het vliegveld van Kaboel. Een ooggetuige zei dat hij heeft gezien dat de stoffelijke resten van vijf mensen op een auto zijn geladen. Volgens meldingen van The Wall Street Journal zijn drie mensen doodgeschoten, maar is het onduidelijk door wie.

Amerikaanse militairen die orde proberen te scheppen, hebben in de lucht geschoten om de menigte van de startbaan af te houden. De machtsovername door de Taliban heeft in Kaboel tot paniek geleid.

In video's die op sociale media worden gedeeld, is te zien dat honderden mensen over het platform van de luchthaven lopen. Ook proberen groepen mensen aan boord van een Amerikaans militair transportvliegtuig te klimmen.

45 Grote chaos op landingsbanen van vliegveld Kaboel

Lijnvluchten enige mogelijkheid voor Afghanen om land te verlaten

De luchthaven wordt momenteel alleen nog gebruikt voor militair verkeer. De hele nacht vlogen Amerikaanse militaire vliegtuigen af en aan om ambassadepersoneel en Afghanen die voor de regering hebben gewerkt te evacueren.

Het was de bedoeling dat maandag ook weer commerciële vluchten zouden vertrekken, maar door de chaos is dat niet mogelijk. Lijnvluchten zijn voor Afghaanse burgers de enige optie om het land te verlaten, omdat de Taliban alle grensovergangen over land controleren.