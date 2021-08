NAVO: Al achttienduizend mensen uit Afghanistan geëvacueerd

Er zijn in de afgelopen vijf dagen zeker achttienduizend mensen uit Afghanistan geëvacueerd, vertelde een NAVO-functionaris vrijdag (lokale tijd) aan persbureau Reuters. Toch staan er nog altijd mensenmassa's te dringen bij alle poorten van de internationale luchthaven in de hoofdstad Kaboel.



Volgens de functionaris is het de bedoeling dat het aantal evacuaties komend weekend verdubbelt. De Amerikaanse president Joe Biden heeft aangekondigd vrijdagmiddag (lokale tijd) een persconferentie te geven over de evacuatiemissie vanuit Afghanistan. Woensdag kondigde Biden aan dat Amerikaanse militairen in Afghanistan zullen blijven totdat alle Amerikanen die het land willen verlaten zijn geëvacueerd.



Nederlanders in Afghanistan kunnen een beroep op de NAVO doen om met een van de militaire vliegtuigen naar veilig gebied te vliegen. Woensdag landde een groep van 35 uit Afghanistan geëvacueerde Nederlanders op Schiphol. Daarvoor werd een C-17-toestel ingezet, dat door verschillende NAVO-landen wordt gebruikt en een tussenstop maakte in de Georgische hoofdstad Tbilisi.