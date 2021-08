Frustraties en emoties lopen op in Kamerdebat

De Kamer wil dat de ministers duidelijk zijn over wie Nederland nou wel of niet ophaalt. En of de motie waarin een meerderheid van de Kamer oproept om alle Afghaanse medewerkers ruimhartig op te nemen - en net als de tolken een speciale regeling te geven - wel wordt uitgevoerd. Vanochtend kregen de Kamerleden in antwoord op gestelde vragen te horen dat het kabinet onderscheid maakt tussen tolken en anderen.



"Ik sta hier te koken van woede. We hadden dit debat niet hoeven voeren. U kunt zich nu niet verschuilen achter onze eerste prioriteit is de tolken en daarna doen we iets met de rest. Ik constateer dat er sinds gisteren nog niks in werking is gesteld om de andere medewerkers ook te benaderen. Mensen leven in doodsangst. Sommigen hebben een afwijzing gehad, terwijl een Kamermeerderheid hier zegt dat ze geholpen moeten worden", aldus Kamerlid Kati Piri (PvdA).



"Ik heb gisteren bewust al de motie voorgelezen omdat er crisis is. Zodat u alvast aan de slag kunt met het maken van een evacuatieplan. U gaat me toch niet vertellen dat u gaat wachten totdat de Kamer vanavond om middernacht stemt over de motie?", vraagt een zichtbaar geëmotioneerde Salima Belhaj (D66).



Demissionair minister Ank Bijleveld blijft herhalen dat ze "alles op alles" zetten. Voor het kabinet is het nu eerst prioriteit om de mensen die op de evacuatielijsten staan te evacueren. Ze legt meerdere malen uit dat het kabinet oog heeft voor schrijnende gevallen en ook deze mensen wil opvangen.



"De minister is al een uur aan het antwoorden dat de motie wordt uitgevoerd, maar als je het ontrafelt is dit niet zo. Geldt de tolkenregeling nu voor iedereen die heeft samengewerkt met ons? Ja of nee?", probeert Renske Leijten (SP) nogmaals, die zuchtend wegloopt als Bijleveld uitlegt dat de beoordeling van de motie aan de demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol is.