Voorzitter Belhaj botst met demissionair staatssecretaris

CU-Kamerlid Don Ceder wilde van Broekers-Knol weten of het beleid voor het ophalen van Afghaanse medewerkers nou wel of niet is veranderd. De demissionair minister van Buitenlandse Zaken liet dat tijdens haar termijn doorschemeren.



"Het kabinet krijgt verschillende verzoeken. Deze worden centraal verzameld bij Buitenlandse Zaken. De IND kan niet op afstand de volledige procedure aflopen en er is nu een noodsituatie. Daarom beoordelen we het wel in Nederland. Er vindt dus alleen een beperkte socialemediascreening plaats. Daarna kan een persoon op de lijst voor evacuatie komen. Vervolgens zien we in Nederland wel hoe het gaat met de asielaanvraag. Maar dat is altijd de situatie geweest. Het wordt individueel beoordeeld, alleen zijn we er sneller mee door een beperkte screening", antwoordde de staatssecretaris.



Na de vraag vanuit de Kamer of het beleid daarmee wel of niet veranderd is, stak Broekers-Knol hetzelfde betoog af. Daarop greep Kamervoorzitter Belhaj in. "Het is kwalijk als Kamerleden vijf keer dezelfde vragen moeten stellen. Ik stel voor dat we het hierbij laten."



Broekers-Knol reageerde toch: "Het is niet mijn bedoeling om hier een taalkundige exercitie te doen. Helemaal niet." Voorzitter Belhaj zei daarop dat het dan misschien niet de intentie is, maar dat dit wel zo overkomt. Nadat de staatssecretaris in herhaling was gevallen, kapte Belhaj het af. "U valt in herhaling. Ik ben er een beetje klaar mee als bewindspersonen de hele tijd de dingen gaan vertellen die ze willen gaan vertellen."