Broekers-Knol kan aantal mogelijke evacués niet inschatten

De Kamer wil weten hoeveel mensen gevaar lopen door hun zichtbare werkzaamheden voor Nederland. "Er zijn contactpersonen van journalisten aangedragen en er zijn ook andere mensen genoemd. Ik kan die aantallen niet noemen. Het kabinet kijkt zeer welwillend naar individuele schrijnende gevallen. Ik kan dus geen aantallen noemen, want het gaat om mensen die dat verzoeken. Zodra we een naam doorkrijgen, zal het ministerie datgene doen wat nodig is om mensen zo snel mogelijk naar Nederland te kunnen krijgen. Tegen de achtergrond van de zeer zorgelijke situatie is het helaas niet mogelijk toezeggingen te doen over de evacuatie van andere mensen. Omdat de uitvoerbaarheid uiterst ongewis is. We willen geen valse hoop wekken."



Het kabinet blijft dus bij het standpunt om de gevallen afzonderlijk te beoordelen en af te handelen.



Eerder tijdens het debat zei de demissionair staatssecretaris tegen de Kamer dat het niet nodig is om Afghaanse medewerkers die Nederland hebben bijgestaan als een speciale groep aan te merken. Er bestaan volgens Broekers-Knol voor Afghanistan al bepaalde categorieën, zoals vrouwen die in de publieke arena werkzaam zijn en personen die in de politiek, in de journalistiek of op het gebied van mensenrechten actief zijn. "Die kunnen dan individueel beoordeeld worden. Zodra we verzoeken krijgen, stellen we alles in het werk om deze mensen de mogelijkheden te geven die er zijn. Maar we gaan geen loze beloften doen", aldus de minister.



Ze wees op de situatie rondom het vliegveld. "Het is de vraag of er überhaupt vluchten mogelijk zijn en of mensen naar het vliegveld kunnen komen. Ieder verzoek zullen we opnemen. Als het enigszins mogelijk is, halen we mensen naar Nederland - maar binnen het bestaande beleid."