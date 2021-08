Op de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel is zondagavond chaos uitgebroken nadat de Taliban tot in het presidentiële paleis waren doorgedrongen en de macht overnamen. Duizenden mensen proberen op de valreep het land te verlaten, maar al het commerciële luchtverkeer is stilgelegd.

Dit zijn de belangrijkste gebeurtenissen zondag rond Kaboel: Zondag vluchtte de Afghaanse president Ashraf Ghani naar Tadzjikistan.

De Taliban trokken vervolgens Kaboel binnen, bereikten het presidentieel paleis en namen de macht over.

Zondagavond (lokale tijd) bereikten de militanten het presidentieel paleis.

Nederland heeft een militair vliegtuig naar Kaboel gestuurd om mensen op te halen. Ook andere landen halen hun mensen weg.

De Afghaanse regering houdt nog altijd vol dat er sprake is van een vreedzame machtsoverdracht.

De luchthaven wordt momenteel alleen nog gebruikt voor militair verkeer, maar het is de bedoeling om snel ook het civiele luchtverkeer weer op te starten. De hele nacht vliegen Amerikaanse militaire vliegtuigen af en aan om ambassadepersoneel en Afghanen die voor de regering hebben gewerkt te evacueren.

De Verenigde Staten hebben de luchtverkeersleiding in het land overgenomen en breiden hun troepenmacht de komende 48 uur uit tot ruim zesduizend militairen. De komende dagen zullen de evacuaties doorgaan om alle Amerikanen en het lokale personeel uit het land te krijgen, meldt de regering van president Joe Biden in een verklaring.

Op beelden die worden gedeeld via sociale media is te zien hoe honderden mensen over de platformen van de luchthaven lopen. Ook proberen groepen mensen aan boord van een Amerikaans militair transportvliegtuig te klimmen. Er zouden daarbij ook mensen gewond zijn geraakt, maar die berichten zijn nog niet bevestigd.

45 Grote chaos op landingsbanen van vliegveld Kaboel

Geweerschoten rondom vliegveld gemeld

Door de grootscheepse evacuatie is ook de veiligheidssituatie rond de luchthaven verslechterd. Bij het vliegveld, dat nu nog wordt beschermd door NAVO-troepen, zijn zondagavond geweerschoten gemeld. Het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers zijn gevallen of wie de schoten vuurden.

In de buurt van het vliegveld is in de nacht van zaterdag op zondag ook tijdelijk de Nederlandse ambassade ondergebracht. Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) zei zondagavond tegen de NOS dat het ambassadepersoneel in veiligheid is en doorwerkt vanaf de nieuwe locatie.

De opmars en overwinning van de Taliban kan worden gezien als een enorme tegenvaller voor Biden. Voormalig president Donald Trump riep zondag zijn oud-tegenstander op om af te treden vanwege de snelle verovering. Trump was echter degene die vorig jaar tijdens onderhandelingen in Qatar een overeenstemming bereikte met de moslimextremisten over de terugtrekking van de VS uit Afghanistan.