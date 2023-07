Krijgen we door klimaatverandering meer en zwaardere stormen zoals Poly?

Toen zomerstorm Poly woensdag over het land raasde, legden veel mensen de link met klimaatverandering. Was dat de oorzaak van de storm? En gaan we vaker dit soort stormen krijgen? Onze klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm geeft antwoord op jullie vragen.

Ten eerste: hoe extreem was deze storm nou eigenlijk?

"Dit was een heel felle storm die niet lang aanhield en niet het hele land raakte. Hoe hevig die precies was, kun je op verschillende manieren bekijken. Dat komt doordat er drie manieren zijn om stormen te vergelijken."

"De eerste manier is 'het stormgetal'. Dat gebruikt het KNMI. Op basis daarvan staat deze zomerstorm op plek negen van de ranglijst met zwaarste zomerstormen. Om een hoog getal te bereiken, moet een storm lang aanhouden en heel Nederland treffen. Nu was de storm heel heftig op sommige plekken in Noord-Nederland, maar viel het bijvoorbeeld mee in Maastricht."

"De tweede methode is windsnelheid. Op dat gebied brak Poly alle records. Zo is er in de ochtend een tijdlang windkracht 11 gemeten in IJmuiden."

"Ten slotte brak Poly op het gebied van windstoten een record met een windstoot met een pieksnelheid van 146 kilometer per uur. Het vorige record was 120 kilometer per uur, dus dit was echt een enorme windstoot."

In hoeverre speelde klimaatverandering een rol bij het ontstaan van zomerstorm Poly?

"Dat is een moeilijke vraag. Wat hierbij een rol speelde zijn de hoge watertemperaturen in de Noordzee."

"De storm ontstond eigenlijk boven de Noordzee. Die is warmer dan normaal en dat zorgde ook voor een sterk opstijgende luchtstroom. Daardoor ontstonden er krachtige buien en daaromheen extra sterke wind. Het water in de hele Noord-Atlantische Oceaan was in deze tijd van het jaar nog niet eerder zo warm als nu."

Is de zee warmer door klimaatverandering?

"Dat is de grote vraag. Komt het door klimaatverandering of gaat het om natuurlijke schommelingen? In het zuiden van de Noord-Atlantische Oceaan komt het deels door het natuurlijke klimaatfenomeen El Niño."

"In de Noordzee en het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan is dat niet zo. Bij ons heeft het ermee te maken dat we zes weken zonder regen zaten en heel veel zon hadden. Dat is een weertype dat we in de zomermaanden wel vaker zullen gaan hebben door klimaatverandering. Daarnaast wordt het zeewater over een periode van tientallen jaren geleidelijk steeds warmer door klimaatverandering."

Wat is El Niño? El Niño is een natuurlijke schommeling in de watertemperatuur van de Grote Oceaan. Het komt elke twee tot zeven jaar voor, maar is niet altijd even sterk.

Boven de Grote Oceaan zwakken tropische passaatwinden tijdelijk sterk af. Deze passaatwinden blazen warm water van oost naar west over de oceaan. Bij het stilvallen is vooral het water in het oostelijke deel van de oceaan warmer dan normaal.

Door het verschil in watertemperatuur blijven de passaatwinden zwak. Zo kan El Niño zichzelf versterken en maandenlang in stand blijven.

Kunnen we stellen dat deze storm heftiger is door klimaatverandering?

"Ja, wel heftiger. Dat komt in dit geval door het warmere zeewater. En ook in warmere lucht worden de opwaartse luchtstromingen rond zomerse buiencomplexen krachtiger. Dus die link is er wel."

Zorgt klimaatverandering voor meer van deze stormen?

"Nee, dat dan weer niet. Deze storm is dus vermoedelijk wel versterkt door klimaatverandering. Maar in de toekomst hebben we door klimaatverandering in Nederland in de zomer vaak juist minder wind. Dat komt doordat we specifiek in de zomer in Nederland vaker hogedrukgebieden zullen hebben, met grotere kans op droogten en hittegolven."

"Maar als er dan toch een lagedrukgebied voorbijkomt, zoals woensdag het geval was, dan levert dat extremere buien en wind op. Oftewel: als het omslaat, dan slaat het ook heftiger om."

"De winter is trouwens een ander verhaal. Dan krijgt Nederland steeds meer westenwind en kan het ook zijn dat het aantal stormen toeneemt door klimaatverandering. Maar specifiek over stormen en klimaatverandering is nog veel onzeker. Wetenschappers zijn daar nog niet helemaal over uit."