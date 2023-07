Waarom het KNMI pas zo laat de ernst van storm Poly in de gaten kreeg

Het KNMI gaf woensdag pas in de vroege ochtend code oranje uit vanwege storm Poly. En pas tegen 8.00 uur veranderde dat - per direct - in code rood. Waarom duurde het zo lang voordat die weerwaarschuwingen kwamen?

"Voor de voorspelling van het weer maken we gebruik van meerdere weermodellen", legt Raymond Klaassen van Weerplaza uit. Die modellen gaven dinsdag nog niet duidelijk aan of de storm er daadwerkelijk zou komen.

Tegen de avond kwam al meer informatie binnen dat de storm weleens flink kon zijn. "We hebben zelf toen dus wel gesproken over code oranje en daarvoor gewaarschuwd met het idee om mensen al op tijd te informeren", zegt Klaassen. Maar het commerciële weerbureau Weerplaza geeft geen weerwaarschuwingen uit. Dat mag alleen het KNMI. En het weerinstituut besloot te wachten op meer zekerheid.

"Om code oranje af te geven moet de kans dat zo'n storm er komt, meer dan 60 procent zijn", legt een woordvoerder van het KNMI uit. "Na onze berekeningen, en ook die van weerpartijen als Weerplaza, bleek dat de kans op een zomerstorm nog veel kleiner dan 60 procent was."

Pas in de loop van de nacht veranderden de weerbeelden. "Toen werd echt duidelijk dat storm Poly boven Noord-Nederland zou gaan razen", zegt de woordvoerder. "Rond 3.00 uur was de kans op een zomerstorm meer dan 60 procent." Een uur later was code oranje een feit.

Klaassen vindt die timing "heel ongelukkig". "Het is onhandig voor de maatschappij, want mensen gaan 's ochtends gewoon naar hun werk. En dat leidt tot verschillende problemen." Maar volgens het KNMI was de kans op een storm te klein om code oranje al dinsdagavond uit te geven.

Volg de storm en ander extreem weer Ontvang meldingen bij nieuwe artikelen Blijf met meldingen op de hoogte

Pas 's ochtends was het duidelijk code rood

Om de problemen die mogelijk bij code oranje komen kijken in kaart te brengen, komen verschillende partijen samen, waaronder het KNMI, de brandweer en ProRail. "Er lagen meerdere scenario's, waarvan er slechts één stelde dat storm Poly ernstige gevolgen zou hebben", legt de KNMI-woordvoerder uit. "De kans op code rood was dus nog heel klein."

"Pas rond 7.00 uur kwamen er metingen binnen die duidden op code rood. Dat was zo'n twee tot drie uur voordat de noordelijke provincies de gevolgen van de storm zouden opmerken."

Volgens het KNMI was het niet eerder mogelijk om code rood uit te geven. "Als we eerder waren geweest, zou code rood mogelijk zijn geloofwaardigheid verliezen", legt de woordvoerder uit. "We zijn zuinig op code rood. Er had ook niets kunnen gebeuren."

Toch vindt ook het KNMI dat het beter kan. Daarom blijft het weerinstituut onderzoek doen naar hoe de weerwaarschuwingen beter kunnen. "Mensen moeten op tijd worden geïnformeerd over de impact die een storm kan hebben."