De zeer zware storm Poly is een zeldzaamheid in Nederland. Zo'n storm komt ruim één keer in de tien jaar voor en in de zomer zijn ze nog zeldzamer. Poly is zelfs de zwaarste zomerstorm ooit gemeten.

Het komt niet vaak voor dat het KNMI het zwaarste weeralarm, code rood, afgeeft. Dat gebeurt gemiddeld een of twee keer per jaar. Dit jaar is het de eerste keer.

In de weerberichten en weerrapporten noemt het KNMI Poly een "zeer zware storm". Dit geldt wanneer minstens een uur lang windkracht 11 wordt gemeten. Daarbij moet de gemiddelde snelheid van de wind zeker tien minuten lang boven de 103 kilometer per uur uit komen.

In 1911 begon KNMI met het rapporteren van de stormen in Nederland. Sindsdien passeerden in totaal veertien stormen met windkracht 11 of meer ons land, blijkt uit cijfers van het weerinstituut. Op 7 september 1944 werd zelfs windkracht 12 gemeten.

Tijdens storm Poly werd voor het eerst in de zomer windkracht 11 gemeten. Alle andere dertien stormen vonden plaats in de lente, herfst of winter.

De stormen waarbij windkracht 11 of hoger gemeten werd. Foto: NU.nl/KNMI

KNMI ziet boven land geen toename in aantal 'zeer zware stormen'

Het aantal stormen verschilt per periode van dertig jaar. Dit is de tijdspanne die het KNMI hanteert om het gemiddelde klimaat te kunnen berekenen en te beoordelen in hoeverre dat verandert.

Tijdens de afgelopen meetperiodes zag het weerinstituut boven land geen toename in het aantal stormen van windkracht 11 of hoger. Volgens het KNMI neemt de windsnelheid boven land juist iets af door "verruwing van het landschap", door bijvoorbeeld de komst van hoge gebouwen.

Boven zee zijn minder goede metingen beschikbaar. Maar op basis van luchtdrukmetingen lijkt het aantal stormen daar toe te nemen en weer af te nemen over periodes van enkele tientallen jaren.

Wat betekenen alle codes?

Het KNMI geeft de kleurcodes groen, geel, oranje en rood af om de impact van het weer aan te geven. Dat gebeurt voor allerlei windtypes, neerslag, temperatuur en onweersbuien.

Code groen betekent dat er geen bijzonderheden zijn. Bij code geel wordt gewaarschuwd voor mogelijk gevaarlijk weer. Daarbij raadt het KNMI mensen aan op te letten als ze bijvoorbeeld met de auto onderweg zijn. De code kan zo'n 48 uur van tevoren worden afgegeven.

Met code oranje waarschuwt het weerinstituut voor gevaarlijk of extreem weer, waarbij de kans op schade, letsel of overlast groot is. Het KNMI kan de code kan 24 uur van tevoren afgeven.