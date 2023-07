Poly officieel geen storm meer, nog wel problemen op de weg en het spoor

Poly is sinds ongeveer 16.00 uur officieel geen storm meer, maar dat betekent niet dat alle problemen ook meteen verdwijnen. Meerdere wegen zijn nog afgesloten vanwege omgevallen bomen. Ook zijn mogelijk bovenleidingen en delen van het spoor flink beschadigd.

Storm Poly raasde woensdag over grote delen van het land. In de noordelijke provincies en aan de kust gold in de ochtend code rood, maar inmiddels is dat code geel of groen. De storm veroorzaakte problemen op de weg en rond het spoor.

Zo is de A9 van Akersloot naar Uitgeest al urenlang dicht vanwege omgewaaide bomen. "Zolang het stormachtig weer is, kan er elk moment ergens iets gebeuren. De bomen zitten vol bladeren en die zijn enorm gevoelig voor windstoten", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Op de A10 van Oostzaan richting Amsterdam was het ook raak vanwege opruimwerkzaamheden. Daarnaast is de A7 van Drachten richting Groningen dicht bij Hoogkerk. Ook zijn meerdere provinciale wegen afgesloten.

De A6 tussen Lelystad en Emmeloord is inmiddels vrijgegeven. Omgewaaide bomen en afgewaaide takken zijn weggehaald.

Rijkswaterstaat meldt dat weginspecteurs bezig zijn wegen snel weer vrij te geven. Maar de dienst verwacht niet dat alles voor de avondspits kan worden opgeruimd. De storm is het land nog niet uit en dus moeten mensen nog steeds alert zijn op windstoten, losvliegende voorwerpen en omvallende bomen. Automobilisten moeten daarom rekening houden met vertraging en wegafsluitingen.

Onduidelijk wanneer treinverkeer hervat kan worden

Het metroverkeer in Amsterdam komt langzaam weer op gang. Op de plekken waar de schade beperkt is gebleven en de storm is gaan liggen, start de dienstregeling weer op, meldt reisplanner 9292 op Twitter. Maar de Amsterdamse trams rijden mogelijk ook morgen nog niet, doordat storm Poly de bovenleidingen heeft beschadigd.

Het zal nog even duren voordat NS kan melden wanneer de treinen in het noorden van ons land weer kunnen gaan rijden. ProRail moet eerst de schade opnemen, maar dat kan pas als de storm is gaan liggen. "Als de schade op het spoor net zo groot is als op de weg, dan is de ravage enorm", stelt NS.

ProRail meldt op verschillende plekken in het land overlast en schade. Zo zijn er onder meer in Zaandam, Hoorn, Oosterbeek, Bennebroek en Wormerveer bomen en takken op het spoor terechtgekomen. Maar er is dus nog geen beeld van de totale schade.

NS gaat woensdagmiddag met zogeheten schouwtreinen rijden in regio's die door de storm zijn getroffen. Die lege treinen rijden heel langzaam, zodat kan worden ingeschat hoe groot de schade is. Als de omvang van de schade duidelijk is, kan ProRail beginnen met de herstelwerkzaamheden.

Sinds woensdagochtend rijden er vanwege de storm geen treinen in Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe, delen van Overijssel en delen van Gelderland. NS adviseert reizigers de informatie goed in te gaten houden. "Houd er rekening mee dat het echt nog even kan duren tot de treinen in het noorden van ons land weer rijden", zegt een NS-woordvoerder.