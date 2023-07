Ook veel bezorgers blijven thuis vanwege storm Poly

Mensen die wachten op pakketjes of boodschappen zullen moeten wachten tot storm Poly gaat liggen. Ook post- en flitsbezorgers blijven zoveel mogelijk thuis nu het noodweer over Nederland raast.

PostNL laat weten dat postbezorgers in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland voorlopig niet de straat opgaan. In Noord-Holland blijven zij tot zeker 13.00 uur thuis, in Flevoland tot 14.00 uur en in Friesland tot 15.00 uur.

Een woordvoerder van PostNL laat weten dat de bezorgtijden worden verruimd tot 21.00 uur. Of dat betekent dat alle post tóch vandaag wordt bezorgd, is nog niet duidelijk. "We weten nog niet hoe de storm zal verlopen. Maar we hebben in Nederland vaker te maken met extreme weersomstandigheden. We doen ons best om ons door de storm heen te navigeren."

Thuisbezorgd.nl is in onder meer Amsterdam, Haarlem en Almere gesloten. Toch kun je bij sommige restaurants in die steden nog steeds bestellen via de app. "Een gedeelte van de restaurants op Thuisbezorgd.nl verzorgt hun eigen bezorging. Daar kan je dus gewoon eten bestellen", zegt een woordvoerder van de bezorgservice.

Mensen die boodschappen hebben besteld bij Picnic of Jumbo hebben ook pech. Picnic heeft bestellingen in verschillende steden on hold gezet en ook Jumbo heeft de bezorging gestaakt. Klanten kunnen hun bestelling later vandaag waarschijnlijk wel gewoon ophalen of alsnog laten bezorgen.

Ook flitsbezorgers Flink en Getir bezorgen op dit moment niet. "Bezorgers gaan niet de weg op", laat een woordvoerder van Getir weten. De activiteiten worden altijd direct stilgelegd bij noodweer.