Hoe laat is de storm bij jou op z'n hoogtepunt? Bekijk het hier

Storm Poly raast woensdag over Nederland. In de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland en in het IJsselmeergebied geldt code rood, maar ook in andere provincies zijn waarschuwingen afgegeven. Bekijk hier op welk tijdstip de storm bij jou op z'n zwaarst is.

Foto: Bart-Jan