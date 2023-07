Waarom deze storm Poly heet (en meer vragen over stormnamen)

Poly raast woensdag als de zwaarste zomerstorm ooit over Nederland. In IJmuiden werd een uur lang windkracht 11 gemeten. Maar waarom noemen we deze storm Poly? Hoe spreek je dat eigenlijk uit? En hoe komen stormen aan namen?

Stormen die een impact hebben op ons en onze leefomgeving én tot code oranje of rood leiden, krijgen sinds 2019 een naam. Zo moet het bewustzijn van gevaarlijk weer vergroot worden en schade en letsel voorkomen worden, schrijft het KNMI.

Het KNMI stelt de lijst met stormnamen elk jaar samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Éireann (de zusterorganisaties van het KNMI in die landen). Maar de naam Poly kwam niet op de lijst voor. Dat komt doordat het lagedrukgebied dat zou uitgroeien tot storm eerst bij Duitsland overlast veroorzaakte. Daarom mochten de Duitsers dat gebied een naam geven: Poly. En als een storm al een naam heeft gekregen, neemt het KNMI die naam over. Er zijn dit stormseizoen nog geen stormen geweest die een naam hebben gekregen van het meteorologische samenwerkingsverband waar Nederland deel van uitmaakt. De eerstvolgende is dus nog steeds Antoni.

Maar hoe spreek je het nou uit? Als poo-lie. Poly dus.

0:46 Afspelen knop Bestelwagens in Zandvoort liggen op hun kant door zomerstorm Poly

Vorig jaar kondigde het KNMI code rood af vanwege storm Eunice. Dat was een van de zwaarste stormen van de afgelopen vijftig jaar. Toen waren er drie stormen in zes dagen tijd: eerst kwam storm Dudley over, vervolgens storm Eunice en tot slot nog storm Franklin. Dat was een zeer zeldzame drielingstorm.

Het KNMI heeft voor dit stormseizoen meerdere namen aangeleverd voor de lijst. Het weerinstituut heeft voor namen van wetenschappers uit het verleden gekozen, legt Weerplaza uit.

Zo zal de eerste storm van dit seizoen die een naam van de lijst krijgt Antoni heten - naar Antoni van Leeuwenhoek, pionier in de microbiologie en uitvinder van de microscoop.

Hendrika, Johanna, Loes, Tobias en Wouter komen ook uit de koker van het KNMI. Daarmee wordt verwezen naar natuurkundige Hendrika van Leeuwen, botanicus Johanna Westerdijk en Loes van Straaten, in 1951 de eerste bosbouwster van Nederland.

Tobias Asser was een jurist en won in 1911 de Nobelprijs voor de Vrede. Wouter Bleeker was in de vorige eeuw hoofddirecteur van het KNMI en heeft veel betekend voor de Nederlandse meteorologie en de internationale samenwerking.

De eerste storm in Nederland die een naam kreeg was Ciara. Deze trok in februari 2020 over Nederland. Daarvoor werd ook code oranje uitgegeven. Stormen krijgen om-en-om de naam van een vrouw en de naam van een man. Dat is een bewuste keuze.

Hieronder vind je de door het KNMI en zijn zusterorganisaties vastgestelde lijst voor het huidige stormseizoen. Om aan internationale afspraken over stormnamen te voldoen, worden de letters Q, U, X, Y en Z niet gebruikt.

Stormnamen Antoni

Betty

Cillian

Daisy

Elliot

Fleur

Glen

Hendrika

Ide

Johanna

Khalid

Loes

Mark

Nelly

Owain

Priya

Ruadhán

Sam

Tobias

Val

Wouter