Storm Poly eist leven: vrouw in Haarlem overleden door boom op auto

Een 51-jarige vrouw is woensdag in Haarlem om het leven gekomen als gevolg van storm Poly. Een omvallende boom kwam op de auto terecht waar zij in zat.

De vrouw kwam om het leven op de Marnixstraat. Het slachtoffer zat op de bijrijdersstoel. De bestuurder van de auto raakte niet gewond.

Ambulancemedewerkers en omstanders hebben geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar hulp mocht niet baten. Ze is ter plaatse aan haar verwondingen overleden, laat een woordvoerder van de politie Noord-Holland weten.

Over de identiteit van de vrouw is verder niets bekendgemaakt. Het is het eerste dodelijke slachtoffer van storm Poly, de zwaarste zomerstorm ooit gemeten.

De politie in Noord-Holland heeft het "ontzettend druk" vanwege de vele meldingen over omgevallen bomen en stormschade. Een volledig beeld van de schade heeft de politie op dit moment nog niet.

In Noord-Holland gold woensdagochtend code rood vanwege de storm. Die waarschuwing was ook van kracht in de provincies Flevoland en Friesland en in het IJsselmeergebied. Het KNMI heeft inmiddels afgeschaald naar code oranje.