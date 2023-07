Heel Noord-Holland krijgt NL-Alert en moet binnenblijven vanwege storm Poly

Iedereen in de provincie Noord-Holland heeft woensdagochtend een NL-Alert gekregen vanwege storm Poly. De veiligheidsregio roept mensen op om binnen te blijven.

Rond 9.00 uur werden mensen in Noord-Holland opgeschrikt door het geluid van een NL-Alert op de telefoon. Het bericht waarschuwt voor de extreme weersomstandigheden. "Blijf binnen en bel alleen 112 bij levensgevaarlijke situaties."

In het bericht staat dat mensen het Twitter-account van de brandweer kunnen volgen voor updates. Maar door recente aanpassingen bij Twitter kunnen mensen zonder account geen tweets meer zien, meldt de veiligheidsregio aan NU.nl. Ze zoeken momenteel naar een oplossing.

Het waarschuwingsbericht werd verstuurd naar telefoons in heel Noord-Holland, maar ook in Almere in Flevoland en een deel van Utrecht en Zuid-Holland. Het bericht werd een paar minuten later ook in het Engels verzonden.

Sinds woensdagochtend geldt in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland en in het IJsselmeergebied code rood vanwege storm Poly. Bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties worden NL-Alerts verzonden naar mobiele telefoons. Ze zijn ook te zien op digitale reclameborden en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.

112 dreigt overbelast te raken

Het alarmnummer 112 dreigt in de regio Kennemerland overbelast te raken. "Bel alleen 112 als het levensbedreigend is", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland.

De woordvoerder spreekt van een nijpende situatie. Volgens hem bellen mensen nu 112 vanwege afgewaaide takken en omgewaaide trampolines. "Daardoor kunnen mensen in levensbedreigende situaties mogelijk niet geholpen worden", waarschuwt hij. "Denk daarom even na of het levensbedreigend is."