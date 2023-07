Geen treinen in Noord-Nederland door noodweer, ruim 300 vluchten geschrapt

De NS legt het treinverkeer in heel Noord-Nederland stil vanwege storm Poly. Op Schiphol zijn ruim driehonderd vluchten geschrapt. De storm is volgens de NS "aanzienlijk zwaarder dan verwacht".

Eerder maakte de spoorwegmaatschappij bekend dat vanaf 8.30 uur geen treinen in Noord-Holland en Flevoland rijden. Om 9.30 uur zou het treinverkeer boven Amersfoort en rondom Zwolle volgen. Vanaf station Leiden rijden momenteel ook nog amper treinen. Het is niet bekend tot hoe laat ze niet rijden.

Ook Schiphol ondervindt hinder van het noodweer. Door regen, slecht zicht en zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur kunnen vliegtuigen nauwelijks landen of opstijgen. Volgens de woordvoerder is een vijfde van alle geplande vluchten op woensdag geannuleerd.

Het KNMI heeft code rood uitgegeven in een deel van het land. Schiphol liet in de nacht van dinsdag op woensdag al weten dat er tussen 9.00 en 15.00 uur niet of nauwelijks van en naar de luchthaven gevlogen kan worden. De verwachting is dat de storm in de middag in kracht afneemt.