KNMI schaalt verder op: code rood in noordwesten wegens zeer zware windstoten

Het KNMI heeft code rood uitgegeven in Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied. Die provincies krijgen door storm Poly met zeer zware windstoten te maken. Weggebruikers wordt geadviseerd om hun reis uit te stellen als dat mogelijk is.

Met dit zwaarste weeralarm dat het KNMI kan uitgeven, waarschuwt het instituut voor een weersituatie met zoveel schade, letsel en overlast dat die de maatschappij kan ontwrichten.

Dat het KNMI het weeralarm heeft uitgegeven, heeft te maken met de zware windstoten die Poly met zich meebrengt. In de provincies kunnen windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur voorkomen. "Hierdoor kunnen aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen", meldt het weerinstituut.

Het KNMI waarschuwde eerder nog met code oranje in een deel van het land. Die waarschuwing geldt nu nog steeds voor Zuid-Holland, Groningen, Drenthe en Overijssel. In Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland, Zeeland en Limburg geldt code geel. Daar kunnen windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voorkomen.

Dit betekenen de weercodes die het KNMI uitgeeft Code geel: kans op gevaarlijk weer, wees alert.

Code oranje: grote kans op gevaarlijk weer, wees voorbereid.

Code rood: weeralarm voor extreem weer met veel impact.

Rijkswaterstaat: 'Stel reis uit'

Rijkswaterstaat heeft weggebruikers in het noordwesten van het land aangeraden om hun reis uit te stellen als dat mogelijk is. De rijksdienst raadt ook af om met een caravan of lege aanhanger de weg op te gaan.

De ANWB meldt nog geen extreme files. Er staat momenteel ruim 270 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is vooral druk rondom Amsterdam en Den Haag. De A9 tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest is afgesloten nadat bomen zijn omgewaaid op de weg.

Ook andere reizigers ondervinden woensdag hinder van het weer. Zo is het vliegverkeer op Schiphol flink getroffen. Er worden ruim driehonderd vluchten geschrapt, maar dat aantal kan nog oplopen, meldt een woordvoerder.

NS heeft het treinverkeer in Noord-Holland en Flevoland om 8.30 uur stilgelegd. Vanaf 9.30 uur rijden er ook rond Amersfoort, Zwolle, Groningen en Leeuwarden geen treinen. De reisplanner wordt bijgewerkt en vertoont nu nog onjuiste informatie. Hoe lang dit gaat duren is nog niet bekend. "We werken aan maatregelen voor de rest van de dag", zegt een woordvoerder.

Jongeren die vandaag hun rijexamen hadden gepland, moeten nog even afwachten of dat door kan gaan. Het CBR verwacht dat de examens met een aanhanger, motor of bromfiets worden afgelast. Over examens met personenauto's wordt later meer duidelijk.