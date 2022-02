Storm Eunice, die vrijdag en zaterdag over Nederland raasde, is de op twee na zwaarste storm in de afgelopen vijftig jaar. Dat maakte het KNMI maandag bekend.

Sinds 1970 geeft het KNMI de bijzonderheid en zwaarte van een storm weer met een zogenoemd stormgetal. Dit getal geeft een indicatie voor de gemiddelde zwaarte van de windstoten tijdens een storm in Nederland.

Op basis van het stormgetal hoort storm Eunice bij de top drie zwaarste stormen sinds het KNMI stormgetallen berekent. Alleen de stormen van 3 januari 1976 en 25 januari 1990 waren zwaarder dan Eunice.

De zwaarste windstoot tijdens Eunice werd gemeten door weerstation Cabauw, in de provincie Utrecht. De windstoot van 145 kilometer per uur is de zwaarste die ooit landinwaarts is gemeten. Ook in de rest van het land werden zware windstoten gemeten en in bijna alle provincies werd code rood uitgegeven.

Doordat ook Dudley (woensdag en donderdag) en Franklin (zondag en maandag) officieel als storm werden aangemerkt, was er voor het eerst in bijna honderd jaar sprake van een zogenoemde drielingstorm. De gezamenlijke schade komt volgens verzekeraars uit op minimaal 500 miljoen euro.