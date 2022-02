Medewerkers van ProRail zijn zaterdagochtend druk bezig met de schade die storm Eunice heeft aangericht aan het spoor. NS verwacht dat de eerste treinen in de loop van de middag weer gaan rijden. Ook op de autowegen wordt zaterdagochtend nog hard gewerkt aan het opruimen van de dingen die erop terecht zijn gekomen.

"De schade op het overgrote deel van het spoor is nog groot", meldt ProRail zaterdagochtend. Volgens de spoorbeheerder is afgelopen nacht veel "schouwwerk" gedaan. Ook hebben medewerkers van ProRail bomen doorgezaagd bij onder meer Breda, Europoort en Leiden.

De meeste meldingen die ProRail binnenkreeg, gingen over bomen op het spoor. "Maar we zien ook vaak dat er plastic in de bovenleiding is gekomen. Om dit te herstellen moet eerst de spanning van de bovenleiding gehaald worden voordat onze monteurs dit kunnen verwijderen."

Op een aantal plekken in het land zijn de herstelwerkzaamheden inmiddels afgerond. Reizigers moeten er wel rekening mee houden dat de reistijden langer kunnen zijn en dat ze mogelijk vaker moeten overstappen, zegt de NS. De normale dienstregeling zal zaterdag nog niet op alle trajecten kunnen worden gereden.

60 Eunice raast over het land en veroorzaakt schade

Regionale vervoerders starten dienstregeling weer op

Treinen van streekvervoerder Arriva rijden zaterdagochtend op steeds meer regionale trajecten. Reizigers kunnen op de website van de vervoerder zien waar de treinen weer rijden. Waar dat nog niet kan, wordt busvervoer ingezet, zei een woordvoerder van Arriva zaterdagochtend.

ProRail twittert dat ook Connexxion en Keolis hebben laten weten dat ze weer mondjesmaat treinen kunnen laten rijden. "Let op: dit gaat vooralsnog om enkele trajecten. Check een reisplanner voor vertrek", benadrukt ProRail.

Treinen en bussen stonden vrijdag stil vanwege de storm. De bussen van Arriva rijden zaterdag zoveel mogelijk weer volgens de normale dienstregeling. Ook busvervoerder Connexxion rijdt weer volgens planning, zo laat de vervoerder weten via Twitter.

Op sommige wegen liggen nog bomen

Ook Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de verkeersinformatie en de weersinformatie te bekijken voor vertrek. "Hou rekening met hinder door opruim- en herstelwerkzaamheden", adviseert een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Er is in de afgelopen nacht al heel veel opgeruimd, zoals verkeersborden, takken en bomen, zegt de woordvoerder. Ook kantelden veel vrachtwagens op de weg en raakte ergens een verkeersscherm los en kwam dat op de weg terecht. Op sommige wegen liggen nog bomen en is de weg nog afgesloten, bijvoorbeeld op de A12/A27 bij knooppunt Lunetten.

De ANWB waarschuwt op de site voor zeer zware windstoten in de kustprovincies en rond het IJsselmeer. Ook in de rest van het land kunnen de komende uren nog zware windstoten plaatsvinden. De woordvoerder van Rijkswaterstaat benadrukt dat het dus wel verstandig is daarop alert op te blijven. "Beide handen aan het stuur."