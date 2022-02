Medewerkers van ProRail zijn zaterdagochtend vroeg druk bezig met de schade die storm Eunice heeft aangericht aan het spoor. NS waarschuwt treinreizigers dat ze er rekening mee moeten houden dat het mogelijk tot in de middag kan duren voordat treinen weer rijden. Ook op de autowegen wordt deze zaterdagochtend nog hard gewerkt aan het opruimen van de dingen die er op te terecht zijn gekomen.

"De schade op het overgrote deel van het spoor is nog groot", meldt ProRail zaterdagochtend. Volgens de spoorbeheerder is afgelopen nacht veel "schouwwerk" gedaan. Ook hebben medewerkers van ProRail onder meer bomen doorgezaagd bij Breda, Europoort en Leiden.

De meeste meldingen heeft ProRail gekregen over bomen op het spoor. "Maar we zien ook vaak dat er plastic in de bovenleiding is gekomen. Om dit te herstellen moet eerst de spanning van de bovenleiding gehaald worden voordat onze monteurs dit kunnen verwijderen."

Op enkele lijnen gaat het herstel van het spoor volgens ProRail snel. Daar kunnen treinen voorzichtig weer gaan rijden. Treinreizigers krijgen het advies de reisplanner in de gaten te houden voor de laatste ontwikkelingen. Plan uw reis kort voor vertrek", stelt NS op de website.

60 Eunice raast over het land en veroorzaakt schade

Op sommige wegen liggen nog bomen

Ook Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de verkeersinformatie en de weersinformatie te bekijken voor vertrek. "Hou rekening met hinder door opruim- en herstelwerkzaamheden", adviseert een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Er is de afgelopen nacht al heel veel opgeruimd, zo zegt ze: verkeersborden, takken, bomen. Ook kwamen er veel gekantelde vrachtwagens op de weg en raakte ergens een verkeersscherm los en kwam dat op de weg terecht.

Op sommige wegen liggen nog bomen en is de weg nog afgesloten, bijvoorbeeld op de A12/A27 bij knooppunt Lunetten.

De ANWB waarschuwt op de site dat in de kustprovincies en rond het IJsselmeer zeer zware windstoten voorkomen. Maar ook in de rest van het land kunnen de komende uren nog zware windstoten zijn. De woordvoerster van Rijkswaterstaat benadrukt dat het dus wel verstandig is daarop alert op te blijven. "Beide handen aan het stuur."