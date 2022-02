Storm Eunice heeft vrijdag veel schade aangericht op het spoor. Daarom rijden er zaterdagochtend nog steeds geen treinen, meldt spoorwegbeheerder ProRail.

Op veel plekken in het land liggen omgevallen bomen op het spoor of is de bovenleiding beschadigd. ProRail is vrijdagavond begonnen met schouwritten, ritten zonder reizigers om te kijken of er sprake is van versperringen en/of schade aan het spoor. Door de aanhoudende harde wind is dat nog niet in het hele land veilig mogelijk.

Waar de ritten al wel zijn uitgevoerd, is gebleken dat er grote schade aan het spoor en aan de bovenleidingen is. Herstelwerk is door de aanhoudende harde wind nog niet mogelijk.

"Dat betekent dat we de dienstregeling helaas morgenvroeg nog niet kunnen opstarten. Veiligheid van onze medewerkers staat op één", aldus de spoorbeheerder. Wanneer dit wel kan, is op dit moment nog niet duidelijk.

Sinds vrijdag 14.00 uur lag het volledige treinverkeer in Nederland al stil. NS had de hoop zaterdag de gebruikelijke dienstregeling weer op te starten, maar dat is niet mogelijk vanwege de schade aan en obstakels op het spoor.