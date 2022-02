Het aantal slachtoffers in Nederland als gevolg van storm Eunice is vrijdagavond opgelopen naar vier. Alle sterfgevallen werden veroorzaakt door omgewaaide bomen.

Vrijdagavond overleed een man aan zijn verwondingen nadat hij bij het Groningse Adorp met zijn auto tegen een omgewaaide boom was gebotst.

De man raakte bekneld en is aan zijn verwondingen overleden, meldde de politie Groningen. Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur op de N361 tussen Adorp en Sauwerd.

Eerder op de dag overleden drie mensen in de omgeving van Amsterdam doordat ze onder omgewaaide bomen terechtkwamen.

Rond 15.00 uur kreeg de brandweer een melding dat er op de Aalsmeerweg in Amsterdam een boom was omgewaaid en op iemand was beland. Die persoon werd door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis vervoerd. Daar overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen.

Rond 17.30 uur meldde de brandweer een tweede dode in Amsterdam. Een fietser kwam op de Vrijheidslaan onder een boom terecht en overleed.

In de Weesperstraat in Diemen overleed iemand doordat een boom neerkwam op de auto waarin hij of zij zat.