Storm Eunice raasde vrijdagmiddag, vrijdagavond en in de daaropvolgende nacht over Nederland en veroorzaakte in het hele land chaos, schade en (fatale) ongelukken. Een overzicht van de gevolgen van de zware storm in ons land.

Vier doden door omgewaaide bomen

In Nederland overleden in totaal vier mensen doordat ze onder een omgewaaide boom terechtkwamen. In Amsterdam kwamen op die manier twee mensen - een voetganger en een fietser - om het leven.

In Diemen overleed iemand doordat een boom neerkwam op de auto waarin die persoon op dat moment zat.

Later op de avond overleed een man (52) in het Groningse Adorp aan zijn verwondingen nadat hij met zijn auto tegen een omgewaaide boom was gebotst.

Een bejaarde vrouw raakte in het Brabantse Boekel zwaargewond toen een omvallende boom op haar viel. Ze werd met meerdere botbreuken in haar armen en benen naar het ziekenhuis gebracht. Ze overleefde het voorval vooralsnog wel.

Noodnummer overbelast, NL-Alert verstuurd

Rond 17.00 uur werd een NL-Alert verstuurd, waarin ertoe werd opgeroepen alleen 112 te bellen bij levensbedreigende situaties, omdat het noodnummer volgens de politie overbelast was geraakt door honderden telefoontjes.

Diverse meldkamers van veiligheidsregio's, met name in het westen van het land, konden de vele meldingen eveneens niet aan. Sommige meldkamers waren zó druk dat bellers minutenlang in de wacht stonden, bleek uit een rondgang van NU.nl.

Schade en ontruimingen in hele land

Op veel plekken waaiden dakpannen of zelfs delen van het dak van huizen en gebouwen, zoals bij de Oranjekerk in Rotterdam en een ziekenhuis in Den Helder. Ook zorgden omgewaaide bomen op veel plekken voor schade aan onder meer huizen en auto's.

In onder meer Hoorn, Zaandam, Dongen, Voorhout, Sneek en Moordrecht moesten woningen ontruimd worden omdat bomen tegen huizen waren gewaaid of delen van daken wegwaaiden. In de Amsterdamse Riekerhaven raakte een complex met studenten en vluchtelingen zwaar beschadigd.

De omgeving van de Elandkerk in Den Haag werd korte tijd uit voorzorg ontruimd, omdat een van de kerktorens heen en weer bewoog. Nadat was gebleken dat dit geen gevaar opleverde voor de omgeving, mochten de bewoners weer naar huis.

Het dak van het Cars Jeans Stadion van voetbalclub ADO Den Haag raakte zwaar beschadigd. Door de harde wind waaide een deel van de beplating weg.

Als gevolg van storm Eunice, en eerder deze week storm Dudley, verwachten verzekeraars een recordaantal schademeldingen.

60 Eunice raast over het land en veroorzaakt schade

Bijna alle vormen van verkeer stopgezet

Vanaf vrijdagmiddag lag een groot deel van het verkeer in Nederland stil. Treinen, bussen en trams reden niet meer, de scheepvaart werd gestremd en bruggen en sluizen bleven uit voorzorg dicht. Honderden vluchten van en naar Schiphol en Rotterdam The Hague Airport werden geannuleerd of verplaatst.

Meerdere vrachtwagens werden omvergeblazen op snelwegen, wat voor vertragingen en afgesloten wegen zorgde, zoals op de A9, de A7 en de A10. Rijkswaterstaat riep automobilisten ertoe op niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk was.

Bezorgservice Thuisbezorgd liet zijn bezorgers niet meer de straat opgaan. Winkels als Albert Heijn, Jumbo en Picnic bezorgden geen boodschappen.