Nu storm Eunice het land uit is, kan Nederland puinruimen en de schade herstellen. In heel het land kan men zaterdag nog hinder ondervinden van de ravage die Eunice vrijdag heeft aangericht. Een overzicht.

Nog geen treinen, minder vluchten op Schiphol

Pas in de loop van de middag zullen de treinen weer gaan rijden, laat de NS weten. Reizigers moeten er dan nog rekening mee houden dat de reistijden langer kunnen zijn en dat ze mogelijk vaker moeten overstappen, zegt de NS. De normale dienstregeling zal zaterdag nog niet overal kunnen worden gereden.

"De schade op het overgrote deel van het spoor is nog groot", meldt ProRail zaterdagochtend. Volgens de spoorbeheerder is afgelopen nacht veel "schouwwerk" gedaan. Ook hebben medewerkers van ProRail bomen doorgezaagd bij onder meer Breda, Europoort en Leiden. Op slechts een aantal plekken in het land zijn de herstelwerkzaamheden al klaar.

Regionale treinvervoerders en busmaatschappijen startten zaterdagochtend hun dienstregeling alweer op. Dat gaat nog niet overal helemaal soepel: soms moeten bussen omrijden vanwege herstelwerkzaamheden.

Vanaf luchthaven Schiphol vertrekken zaterdag zo'n 80 vluchten niet. Bij KLM gaat het om 32 vluchten, ongeveer een tiende van het totale aantal vluchten van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij vandaag.

Hinder op de weg door herstelwerkzaamheden en harde wind

Op veel wegen liggen zaterdagmorgen nog losgeslagen verkeersborden, takken, omgewaaide bomen en andere rommel. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de verkeersinformatie en de weersinformatie te bekijken voor vertrek. "Hou rekening met hinder door opruim- en herstelwerkzaamheden", adviseert een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Op sommige wegen liggen nog bomen en is de weg nog afgesloten, bijvoorbeeld op de A12/A27 bij knooppunt Lunetten.

De ANWB meldt op de website dat in de kustprovincies en rond het IJsselmeer zeer zware windstoten voorkomen. Ook in de rest van het land kunnen de komende uren nog zware windstoten voorkomen. De woordvoerder van Rijkswaterstaat benadrukt dat het dus wel verstandig is daarop alert op te blijven. "Beide handen aan het stuur."

Leidingbreuken, soms geen water of lage waterdruk

Meerdere mensen hebben zaterdag mogelijk geen water of een lage waterdruk. Dat komt door leidingbreuken die zijn ontstaan door storm Eunice. Waterbedrijf Vitens zegt de schade te inventariseren en die te gaan herstellen zodra dat veilig kan.

Met name op de Veluwe spelen die problemen. Volgens een woordvoerder van Vitens gaat het daar om tussen de tweehonderd en vierhonderd huishoudens. In Friesland en in het midden van het land zijn enkele tientallen huishoudens getroffen.

'Blijf het hele weekend uit het bos'

Staatsbosbeheer adviseert Nederlanders om de bossen dit weekend te mijden in verband met de schade die vrijdag is aangericht. Een woordvoerder zegt dat mensen die een frisse neus willen halen "van harte welkom" zijn in 'open' natuurgebieden, zoals duinen, polders en heides.

Boswachters gaan zaterdag de bossen in om de schade in kaart te brengen. Waar het nodig is, halen ze takken en omgewaaide bomen weg. Ook letten ze op zaken die gevaarlijke situaties zouden kunnen veroorzaken, zoals takbreuken. Dat zijn takken die afgebroken zijn, maar nog wel in de boom hangen en bij het kleinste zuchtje wind naar beneden kunnen vallen, aldus Staatsbosbeheer.

Sommige test- en vaccinatielocaties blijven ook zaterdag dicht

De Utrechtse test- en vaccinatielocatie Jaarbeurs blijft zaterdag de hele dag dicht, meldt de GGD in Utrecht. Door de storm Eunice is het paviljoen vrijdag beschadigd geraakt, "en dat geeft een onveilige situatie voor bezoekers en medewerkers". Zaterdag start de reparatie aan het paviljoen, mits het weer dat toelaat.

Ook het testpaviljoen bij de RAI in Amsterdam heeft stormschade opgelopen. Die locatie blijft tot zaterdag 12.00 uur gesloten, zo meldt GGD Amsterdam.

Alle vaccinatielocaties in de regio Zaanstreek-Waterland blijven tot en met dinsdag dicht. Op woensdag gaan de priklocaties pas weer open, laat de regionale GGD weten.

De regio heeft twee vaste vaccinatielocaties, in Purmerend en Zaandam. Die werden vrijdag gesloten vanwege de storm. Waarom ze ook de komende vier dagen dicht blijven, is niet duidelijk.

Onwonenden Haagse kerktoren kunnen nog niet terug

Omwonenden van de Elandkerk in Den Haag mogen zaterdag nog niet terug naar huis. De kerktoren is mogelijk onstabiel, waardoor vrijdag uit voorzorg twintig huizen werden ontruimd. Of de toren echt onveilig is, wordt nog onderzocht. Zolang dat onderzoek gaande is, mogen omwonenden nog niet naar huis.

Op videobeelden op Twitter was vrijdag te zien dat de toren schommelde in de wind: