Storm Eunice is aan het begin van vrijdagavond in het zuiden en midden van Nederland over het hoogtepunt heen, zegt Weerplaza tegen NU.nl. De komende uren zal de windkracht daar steeds verder afnemen. In het noorden van het land begon de piek juist rond 19.00 uur. Daar kan tot zeker middernacht sprake blijven van stormweer.

"Rond de Waddeneilanden en in de noordelijke provincies van het land begint de piek nu op gang te komen", zegt meteoroloog Wilfred Janssen namens Weerplaza.

De komende uren zal het noorden nog geconfronteerd worden met windkracht 10, lokaal zelfs windkracht 11. Dat duurt zeker tot middernacht, vooral aan de noordelijke kust. Daar zijn tot middernacht windstoten van meer dan 140 kilometer per uur mogelijk.

Het zwaartepunt van de storm valt in het noorden samen met springtij, waarbij het verschil tussen eb en vloed het grootst is. Havens op de Waddeneilanden en in Friesland en Groningen kunnen daardoor te maken krijgen met wateroverlast.

Vanaf ongeveer 22.00 uur zal de wind in het noordwesten gaan afnemen. Verder in het oosten zal het nog heftig blijven. In de nacht van vrijdag op zaterdag, ongeveer vanaf 2.00 uur, zal er ook in de noordelijke provincies geen sprake meer zijn van stormkracht.

Wind neemt in midden en zuiden van het land af

In de Randstad en de rest van Midden-Nederland is de storm inmiddels over het hoogtepunt heen. De wind piekte daar met een stoot van 145 kilometer per uur in Utrecht, maar die snelheden zullen in deze gebieden niet meer gehaald worden.

"De depressie ligt nu boven de Noordzee en trekt naar het noorden, richting Denemarken en het zuiden van Zweden. Die depressie neemt het windgebied mee", aldus Janssen.

De afname zal niet met een "mooie, rechte lijn" zijn, benadrukt de meteoroloog. "Soms zal de wind weer wat toenemen en dan weer verder afnemen. De algehele trend zal echter dalend zijn."

De komende dagen blijft het naar verwachting in heel Nederland nog onstuimig. Tot halverwege volgende week zijn in het hele land nog windstoten van rond de 100 kilometer per uur mogelijk.

