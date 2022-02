De stormen die Nederland deze week teisteren zorgen waarschijnlijk voor een recordaantal meldingen. Dat zegt koepelorganisatie Verbond van Verzekeraars vrijdag. Bij Interpolis, Univé en Centraal Beheer zijn inmiddels al duizenden schademeldingen binnengekomen.

Verzekerden hebben bij Univé al voor ongeveer 1 miljoen euro aan schade gemeld deze week. De teller staat daar op zo'n 750 meldingen. Bij Interpolis en Centraal Beheer loopt de teller in beide gevallen al op tot boven de duizend. Daar komen ongetwijfeld nog zeer veel meldingen bij, omdat storm Eunice nog lang niet is uitgeraasd.

De verzekeraars zetten extra personeel in om al die meldingen te verwerken. "We verwachten dat de storm vanavond nog zwaarder is en dat er meer mensen gaan bellen. Daarom hebben we ons personeel verdrievoudigd", aldus een woordvoerder van Univé.

Interpolis zet dit weekend ook tientallen extra mensen in bij de callcenters om schades af te handelen. "Desondanks is het druk aan de telefoon, dus we vragen mensen ook schades online te melden. Dan gaat het sneller en hang je niet in de wacht", zegt een woordvoerder.

Twee stormen achter elkaar is uitzonderlijk

Verbond van Verzekeraars laat weten een recordaantal meldingen te verwachten, "ook omdat er twee stormen achter elkaar langskomen". Door Eunice geldt in delen van het land code rood, wat de koepelorganisatie omschrijft als "best uitzonderlijk". Dat er twee stormen zo kort na elkaar komen, is volgens de verzekeraars ook zeer ongewoon.

Volgens de koepelorganisatie kunnen verzekeraars de schade van stormen als Dudley en Eunice goed aan. "Die zijn doorgaans eenvoudig, in tegenstelling tot bijvoorbeeld overstromingsschade zoals afgelopen zomer in Limburg."

Ook bij de veiligheidsdiensten waren alleen al vrijdag honderden meldingen van schade binnengekomen, bleek uit een rondgang door NU.nl. Door de drukte stonden bellers minutenlang in de wacht.