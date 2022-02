Storm Eunice is vrijdag in de loop van de middag in kracht toegenomen en zorgt inmiddels op plekken door het hele land voor overlast en schade. NU.nl zet de indrukwekkendste stormfoto's op een rij.

NU.nl-lezer Ivo Hopmans was een van de waaghalzen die ondanks de storm het strand bij Kamperland op ging om de hond uit te laten. NU.nl-lezer Ivo Hopmans was een van de waaghalzen die ondanks de storm het strand bij Kamperland op ging om de hond uit te laten. Foto: NU.nl/Ivo Hopmans

In Den Haag leidde Eunice tot schade aan het stadion van voetbalclub ADO Den Haag. In Den Haag leidde Eunice tot schade aan het stadion van voetbalclub ADO Den Haag. Foto: ANP

In de Rotterdamse Maashaven sloeg een binnenvaartschip los. In de Rotterdamse Maashaven sloeg een binnenvaartschip los. Foto: NU.nl/Pieter van Stein

Deze zeilboot in de haven van Volendam viel om. Deze zeilboot in de haven van Volendam viel om. Foto: NU.nl/Nathalie

Tuinhuisjes waren geen partij voor storm Eunice. Tuinhuisjes waren geen partij voor storm Eunice. Foto: NU.nl/John van Campenhout

Containers bleven ook niet langer netjes op hun plek liggen. Containers bleven ook niet langer netjes op hun plek liggen. Foto: NU.nl/Renee Schipper

Door de storm reden er vrijdag vanaf 14.00 uur geen treinen meer. Ook vóór dat tijdstip hadden reizigers al met flinke wind te maken. Door de storm reden er vrijdag vanaf 14.00 uur geen treinen meer. Ook vóór dat tijdstip hadden reizigers al met flinke wind te maken. Foto: ANP

Bij de taxistandplaats op Schiphol was het druk. Veel vluchten werden geannuleerd, waardoor mensen toch weer naar huis moesten. Bij de taxistandplaats op Schiphol was het druk. Veel vluchten werden geannuleerd, waardoor mensen toch weer naar huis moesten. Foto: ANP

Sommige mensen hadden pech en zagen een boom precies op hun auto vallen. Sommige mensen hadden pech en zagen een boom precies op hun auto vallen. Foto: NU.nl/Patrick Cohen

Ook het filiaal van de Praxis in Leiderdorp had het zwaar te verduren. Ook het filiaal van de Praxis in Leiderdorp had het zwaar te verduren. Foto: Regio15