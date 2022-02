Door de vele meldingen als gevolg van storm Eunice is het noodnummer 112 vrijdag overbelast geraakt in Nederland. De politie vraagt om het noodnummer alleen nog te bellen bij levensgevaarlijke situaties.

Rond 17.10 uur is een NL-Alert verstuurd vanwege de "extreme weersomstandigheden". Mensen worden opgeroepen om binnen te blijven.

"Als mensen door het noodweer in gevaar komen, krijgen hun meldingen voorrang op andere hulpverzoeken", aldus de politie.

Eunice is inmiddels aangewakkerd tot een zware storm en zorgt in het hele land voor chaos. Bij veiligheidsregio's zijn al honderden meldingen van stormschade binnengekomen.

In Amsterdam en Diemen vielen in totaal drie doden als gevolg van omgewaaide bomen. Elders in het land zijn nog geen slachtoffers gemeld.

