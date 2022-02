In het westen van het land waren ruim voor het hoogtepunt van storm Eunice al honderden stormschademeldingen binnengekomen bij Veiligheidsregio's. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl. Diverse meldkamers zijn zó druk dat bellers minutenlang in de wacht staan. Enkele oostelijk gelegen meldkamers - waar het nog iets rustiger is qua windkracht - staan hun collega's in het westen bij.

Storm Eunice bereikte rond 13.30 uur de eerste Nederlandse kustgebieden. Tot dusver is de zwaarste windstoot gemeten in Hoek van Holland, waar een windhoos van 141 kilometer per uur is geregistreerd. De storm bereikt vanaf 16.00 uur in diverse delen van het land een hoogtepunt qua kracht.

Nog relatief rustig in (noord-)oosten van het land

Aangezien Eunice de westelijke regio's het eerste bereikte, is het geen wonder dat vooral de telefoons in die meldkamers roodgloeiend staan. In het (noord)oosten van het land waren de meldingen vóór 16.00 uur op één hand te tellen.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid laat desgevraagd weten dat de capaciteit van de meldkamers is toegevoegd aan die van de kustregio's. "Onze collega's hebben laten weten dat zij momenteel de hoeveelheid meldingen niet aankunnen, terwijl wij pas drukte aan het eind van de middag verwachten", aldus de woordvoerder.

Dat onderschrijven woordvoerders van de Veiligheidsregio's Noord-Holland-Noord, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Rotterdam-Rijnmond. Vooral Amsterdam en Den Haag lijken zwaar getroffen: in de hoofdstad waren rond 16.30 uur al twee mensen om het leven gekomen door omgevallen bomen, terwijl in Den Haag een deel van het dak van het stadion van ADO Den Haag wegwaaide.

"Het is ontzettend druk", erkent de woordvoerder. "We kijken hoe we in de buurt van het stadion verdere schade kunnen voorkomen. Er zijn al meer dan honderd meldingen binnengekomen." In Amsterdam-Amstelland zouden de computersystemen het aantal meldingen bijna niet meer aankunnen. "Alles wat (los)hangt, waait weg. Het zijn echt ontzettend veel meldingen nu", aldus de woordvoerder.

Steeds meer schademeldingen in centrum van het land

In de centraal gelegen Veiligheidsregio's begon het aantal meldingen rond 16.00 uur toe te nemen. In Flevoland ging het vooralsnog om vijftien tot dertig meldingen. Die komen overeen met de meldingen in de rest van het land: de regio wordt geteisterd door omvallende bomen, dakschade, incidenten met zonnepanelen en wegwaaiende verkeersborden.

Opmerkelijke meldingen komen vanuit Rotterdam en Noord-Holland-Noord. In beide regio's kantelde een vrachtwagen. In de laatstgenoemde regio raakte de chauffeur gewond. "Tot dusver gaat het om veertig Prio-2-meldingen, oftewel niet-spoedeisende hulpaanvragen", legt de woordvoerder uit. "Maar het is niet duidelijk hoeveel spoedeisende meldingen zijn binnengekomen."

Andere regio's zeggen gevat dat zij momenteel "in de stilte voor de storm" zitten. "Meldingen komen nu achter elkaar binnen. Het gaat nu echt beginnen", besluit de woordvoerder van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.