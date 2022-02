In Amsterdam en Diemen zijn vrijdagmiddag twee mensen overleden doordat er een boom op hen is gevallen. Dat meldt de brandweer Amsterdam-Amstelland op Twitter. Elders in het land heeft storm Eunice voor zover bekend nog geen slachtoffers gemaakt, maar het extreme weer is pas vannacht overal voorbij.

De brandweer kreeg rond 15.00 uur de melding dat er op de Aalsmeerweg in Amsterdam een boom was omgewaaid en op iemand was beland.

"De brandweer heeft deze persoon bevrijd en direct naar het ziekenhuis vervoerd. Deze persoon is helaas overleden", aldus de brandweer op Twitter.

In de Weesperstraat in Diemen overleed iemand doordat een boom neerkwam op de auto waarin hij of zij zat.

Zware storm, eerste sinds 2020

Storm Eunice kreeg rond 15.45 uur de titel zware storm, de eerste sinds storm Ciara op 9 februari 2020. Meerdere kuststations noteerden windkracht 10. De zwaarste windstoot werd tot dusver in Hoek van Holland gemeten, met een kracht van 141 kilometer per uur.

"De kans is groot dat de komende uren op meer meetpunten een uurgemiddelde windkracht 10 komt te staan", aldus Weerplaza. "Mogelijk komt het de komende uren zelfs tot een uurgemiddelde van windkracht 11, een zeer zware storm. De kans daarop is het grootst in Noord-Holland en het Waddengebied."

Volg het nieuws rond storm Eunice en toekomstig extreem weer Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Stuk van dak ADO Den Haag losgewaaid

De storm veroorzaakt een hoop schade in heel het land, zoals omgewaaide bomen. In Den Haag is een aantal dakplaten van het stadion van ADO Den Haag losgewaaid.

Uit voorzorg ligt een groot deel van Nederland stil. Treinen, bussen en trams rijden niet meer, bruggen en sluizen blijven uit voorzorg dicht en winkels als Albert Heijn, Jumbo en Picnic bezorgen geen boodschappen.

Volg de laatste ontwikkelingen rondom storm Eunice in ons liveblog