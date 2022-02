De Nederlandse Spoorwegen (NS) hopen zaterdag de gebruikelijke dienstregeling weer op te starten. Hoogstwaarschijnlijk kunnen niet alle treinen rijden, als gevolg van de schade die storm Eunice zal aanrichten.

De extreem harde wind in het hele land kan schade veroorzaken waardoor zaterdag mogelijk treinen zullen uitvallen. De kans is groot dat door de wind bijvoorbeeld bomen op het spoor terechtkomen.

"We hebben nu nog geen beeld wat de impact hiervan op het spoor gaat zijn", stelt NS op zijn website. Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag rijden op meerdere trajecten 'schouwtreinen'. Dat zijn treinen zonder reizigers om te kijken of sprake is van versperringen of schade aan het spoor.

ProRail probeert het spoor zo snel mogelijk vrij te maken en eventuele schade te repareren, aldus NS. "Pas daarna wordt duidelijk of en hoeveel hinder er morgen is." Reizigers wordt aangeraden kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

Het treinverkeer in heel Nederland ligt vrijdag sinds 14.00 uur stil vanwege Eunice. Dat kondigde de NS donderdag al aan, "met het oog op de veiligheid van onze reizigers en collega's".

Inmiddels is het rustig op stations. Volgens een woordvoerder zijn er vrijdagmiddag even na 14.00 uur bijna geen reizigers meer op Centraal Station Utrecht. "De boodschap lijkt te zijn aangekomen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond storm Eunice in ons liveblog