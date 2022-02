De vuurtoren Kijkduin, ook wel bekend als 'Lange Jaap', staat nog altijd op omvallen. Autoriteiten zijn er nog niet in geslaagd de diepe scheuren te repareren. Er is ook geen extra versteviging aangebracht met het oog op storm Eunice, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan NU.nl. Dat is volgens hem ook niet nodig: "Het zou opmerkelijk zijn als 'Lange Jaap' bij deze storm omvalt."

Rijkswaterstaat en andere betrokken autoriteiten konden nog geen reparatiewerkzaamheden uitvoeren. De zogeheten constructieve situatie van 'Lange Jaap' moet eerst veilig worden geacht. Dat wordt vastgesteld op basis van droneonderzoek.

"De beelden zijn al gemaakt en worden nu onderzocht", aldus de woordvoerder. "Tot dat klaar is, kunnen bezoekers überhaupt niet in de buurt van de vuurtoren komen, want omringende hekken staan op 60 tot 70 meter van het gebouw."

Als uit dronebeelden blijkt dat de toren nabij Den Helder tóch niet op omvallen staat, kunnen specialisten de in 1878 geopende vuurtoren betreden. Dan kan ook de omheining weg.

Binnenkort uitsluitsel over situatie van de 'Lange Jaap'

Vervolgens moet worden vastgesteld of de toren te redden valt. "Anders volgt helaas ontmanteling", schreef minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat eind januari in een Kamerbrief. Hij houdt rekening met een jarenlang proces.

Wel was er ietwat goed nieuws over de 'Lange Jaap': uit eerste onderzoeken is gebleken dat sommige scheuren al meer dan twintig jaar bestaan. "Er was overheen geschilderd. En de laatste schilderklus van de 'Lange Jaap' was ruim twee decennia geleden", legt een woordvoerder van het ministerie uit.

'Eunice zou voor 'Lange Jaap' geen probleem moeten zijn'

Dat is belangrijk om te weten, aangezien de situatie minder ernstig is als de scheuren niet acuut zijn ontstaan. Het betekent namelijk dat de Lange Jaap bijvoorbeeld al talloze stormen heeft doorstaan mét de geleden schade. "Er waren andere stormen zoals Eunice. Het zou dus opmerkelijk zijn als de 'Lange Jaap' dan uitgerekend nu sneuvelt. Dat verwachten we niet en we vrezen er ook niet voor", verzekert een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Bij het goede nieuws moet een kanttekening worden geplaatst: de onderzoekers weten namelijk niet in hoeverre de scheuren zich in de laatste twintig jaar hebben ontwikkeld. Dat kunnen zij ook niet voorspellen. Daarom betrachten de autoriteiten nog steeds uiterste voorzichtigheid.

Storm Eunice raast vrijdag over Nederland. Er worden windstoten van maximaal 130 kilometer per uur verwacht. In Engeland waaiden daardoor al daken van huizen. Voor Lange Jaap zou het geen probleem moeten zijn, besluit Rijkswaterstaat.

Volg de laatste ontwikkelingen rondom storm Eunice in ons liveblog