Rijkswaterstaat dringt erop aan om in de provincies waar sinds 14.00 uur code rood geldt niet meer de weg op te gaan. Het hoogste weeralarm is afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het Waddengebied en het IJsselmeergebied. Ook het bus-, tram- en treinvervoer komt grotendeels stil te liggen.

Wie toch de weg opgaat, moet volgens Rijkswaterstaat rekening houden met zeer zware windstoten en onverwachte situaties als gevolg van bijvoorbeeld vallende bomen en rondvliegende voorwerpen.

Ook in de provincies waar code oranje van kracht is, is het volgens Rijkswaterstaat verstandig de reis indien mogelijk uit te stellen. Dit advies geldt nadrukkelijk voor automobilisten met een aanhanger, vrachtverkeer en vakantieverkeer.

Medewerkers van Rijkswaterstaat houden de situatie vandaag "nauwlettend in de gaten" met extra mensen in de verkeerscentrales en weginspecteurs op de weg. Bij windgevoelige locaties, zoals de Van Brienenoordbrug, de Haringvlietbrug en de Moerdijkbrug heeft Rijkswaterstaat extra personeel en materiaal klaarstaan om eventueel gestrande voertuigen snel te bergen.

Behalve de weg houdt Rijkswaterstaat samen met de waterschappen en het KNMI de situatie op het water scherp in de gaten. De verwachting is dat de Ramspolkering bij Kampen, de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan de IJssel en de Haringvlietsluizen bij Hellevoetsluis vandaag in elk geval dichtgaan.

Verder wijst Rijkswaterstaat erop dat bruggen en sluizen vanwege de wind tijdelijk niet bediend kunnen worden, zoals in Flevoland.

Dit betekenen de weercodes Code geel: mogelijk kans op gevaarlijk weer, wees alert.

Code oranje: grote kans op gevaarlijk weer, wees voorbereid.

Code rood: weeralarm voor extreem weer met veel impact.

Bus-, tram- en treinvervoer komt stil te liggen

Met het oog op de veiligheid van passagiers hebben veel busvervoerders, zoals Qbuzz, Arriva en Connexxion, besloten na 14.00 niet meer te rijden. Om dezelfde reden blijven trams in de vier grote steden vanaf dat tijdstip in de remises. Ook rijden sinds 14.00 uur in het hele land geen treinen meer. Op Schiphol zijn zo'n driehonderd vluchten geannuleerd. Op Rotterdam The Hague Airport zijn zelfs alle vluchten geschrapt. Op Eindhoven Airport gaat het om twee uitgevallen vluchten.

Daarnaast zijn vrijwel alle coronateststraten en vaccinatielocaties dicht. Sommige locaties zijn vrijdag überhaupt niet opengegaan, andere sluiten de deuren aan het begin van de middag. Zo hebben medewerkers nog de tijd om veilig thuis te komen voordat de storm met volle kracht over Nederland raast.

Ook veel andere locaties, zoals attractieparken, dierentuinen, horecazaken, bedrijfspanden en rechtbanken, sluiten de deuren eerder dan gebruikelijk. Verder stoppen bezorgers van onder meer Albert Heijn en Thuisbezorgd vrijdagmiddag in vrijwel het hele land met bezorgen. Post- en pakketbezorgers DHL rijdt niet op plekken waar code rood geldt. PostNL gaf eerder aan op regionaal niveau te beslissen of er wel of niet bezorgd zou worden.

Behalve in Nederland zijn ook in België en het Verenigd Koninkrijk maatregelen genomen vanwege de storm. In het zuidoosten van Engeland, waaronder Londen, is sprake van code rood. In België wordt het treinverkeer vrijdagmiddag gestaakt en sturen tientallen scholen hun leerlingen eerder naar huis of zijn ze niet opengegaan.