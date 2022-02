In Nederland krijgen stormen bij weercode oranje of rood een naam. Eerder deze week veroorzaakte storm Dudley overlast, vrijdag komt 'zus' Eunice over ons land heen razen. Maar naar wie verwijst het KNMI met deze naam? En hoe wordt die naam gekozen?

Met Eunice verwijst het KNMI naar Eunice Newton Foote. Een aanzienlijk deel van Nederland heeft naar alle waarschijnlijkheid nog niet eerder van die naam gehoord; zij overleed namelijk in 1888 op 69-jarige leeftijd.

Foote wordt echter beschouwd als een van de eerste klimaatwetenschappers. "Ze was een pionier in het onderzoek naar de opwarming van lucht door de zon en het huidige broeikaseffect", schrijft het KNMI.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang een melding bij belangrijke ontwikkelingen van storm Eunice

Het duurde echter veel te lang voordat het werk van de Amerikaanse de eer kreeg die het verdiende, zeggen deskundigen. Foote zou erkenning zijn misgelopen doordat ze een vrouw was. De Amerikaanse, die geen banden had met Nederland, kwam in haar tijd zelf op voor vrouwenrechten.

Een woordvoerder van het weerinstituut vertelt in gesprek met NU.nl dat de naam wel tot problemen leidt; zo zouden inwoners van Denemarken de naam moeilijk kunnen uitspreken. Het KNMI houdt vast aan de uitspraak 'Ju-nis'.

Geen toeval dat na 'man' Dudley 'vrouwelijke storm' Eunice volgt

Sinds 2019 krijgt iedere storm waarvoor code oranje of rood wordt uitgegeven een naam. Deze zijn eerder al vastgelegd. Dat doet het KNMI samen met de Engelse evenknie Office en de Ierse weerdienst Met Éireann. Eunice kwam uit de koker van het KNMI.

Bij het opstellen van de namenlijst gelden enkele regels. Zo wisselen vrouwelijke en mannelijke namen elkaar constant af en mogen de letters Q, U, X, Y en Z niet worden gebruikt als eerste letter. Dat heeft te maken met de internationale afspraken over stormnamen.

Een woordvoerder van het KNMI kon niet direct uitleggen om welke internationale regels het gaat. Vermoedelijk heeft de regel te maken met het simpele gegeven dat er relatief minder namen zijn die beginnen met die letters. "Andere regels zijn bijvoorbeeld dat een storm niet naar iemand uit een koninklijke familie vernoemd mag worden", aldus de woordvoerder.

Een stormseizoen begint in september. Voor elk seizoen wordt een nieuwe lijst met namen samengesteld. Uit onderzoek blijkt dat een krappe meerderheid (52 procent) van de Nederlanders voorstander is van naamgeving bij stormen. Volgens de Britten helpt naamgeving als je het grote publiek wil waarschuwen voor natuurgevaar.

106 Zet je schrap voor storm Eunice: zo heftig kan het worden