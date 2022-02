Een dag na Dudley trekt er wéér een storm over Nederland: de krachtigere storm Eunice. Toch begint zo'n stormdag opvallend rustig. Dat komt doordat stormen verschillende fasen en soms nog een venijnig staartje hebben.

Nederland werd vrijdagochtend wakker met de ervaring van een onstuimige donderdag en een hoop waarschuwingen over de nog pittigere storm die vandaag wordt verwacht. Dan valt het op dat er 's ochtends maar weinig wind staat. Maar dat is geen garantie voor de rest van de dag.

Storm Eunice trekt voorbij in vier fasen: De stilte voor de storm: de scheiding tussen Eunice en Dudley

De warme sector: grijs, zacht en miezerig, met aantrekkende wind

Het koufront: harde windstoten, buien en opentrekkende lucht

Stevige wind met opklaringen en 'minifrontjes'

Fase 1: stilte voor de storm (door hoge druk)

Die rustige fase komt doordat de twee stormen kernen van zeer lage luchtdruk zijn. Terwijl de ene wegtrekt naar Finland en de andere snel nadert over Ierland, bevindt zich daartussen een zone met hogere luchtdruk die de twee stormen uit elkaar houdt.

Zo'n zone heet een rug. Zolang we daarin zitten, is de windkracht relatief gematigd. Die fase is vandaag van korte duur en gaat zonder scherpe grens over naar de volgende, waarin de wind aantrekt.

Volg het nieuws rond storm Eunice en toekomstig extreem weer Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Fase 2: wolken, miezerige regen en zachter

De lucht is boven Nederland inmiddels volledig dichtgetrokken met bewolking, waar verspreid miezerige regen uit valt. Die bovenlucht is de voorbode van de zogenoemde warme sector van de storm: een grote bel zachte lucht die door de storm is meegezogen vanuit het Caribisch gebied.

Die warme lucht is lichter dan de koude aan het oppervlak en drijft er dus een beetje bovenop. Maar uiteindelijk komt ook het grondoppervlak onder invloed van de zachte lucht en dat kun je zien aan het oplopen van de temperatuur naar een maximum van een graad of 11. Dat gebeurt als eerste in het westen van het land. De wind is dan al flink toegenomen.

Hoelang we vervolgens in die tweede fase blijven, hangt af van hoe ver we verwijderd zijn van het oog van de storm, de kern met de laagste luchtdruk. Die kern trekt in de loop van de middag en avond ten noorden van Nederland langs: hij gaat over de Noordzee van Schotland naar Denemarken.

Storm Eunice trekt eerst een warmtefront (rood) en daarna een koudefront (blauw) over Nederland. De regen verandert dan in buien en de wind draait en wordt grilliger. Storm Eunice trekt eerst een warmtefront (rood) en daarna een koudefront (blauw) over Nederland. De regen verandert dan in buien en de wind draait en wordt grilliger. Foto: KNMI

Fase 3: Buien, windstoten en koudere lucht

Die kern van lage druk heeft nog een andere luchtlaag met zich meegezogen. Deze laag is afkomstig uit noordelijke gebieden en dus kouder. Hij is door een koufront gescheiden van de fase met warmere lucht.

Dat koufront is een scherpe wig van koude lucht die zich onder de warme lucht aan het oppervlak wringt en die omhoogduwt. Deze fase van de storm, die zich in de loop van de middag van west naar oost voordoet, is het turbulentst en gevaarlijkst.

In een koufront is de luchtdruk ook het laagst, dus aan beide zijden wordt de wind er een beetje naartoe gezogen - waardoor die bij het passeren van zuid naar west draait.

De bewolking verandert ook. De warme sector heeft een gesloten (horizontaal) wolkendek. Bij het passeren van het koufront verandert dat in (verticale) stapelwolken met buien. Dat komt door het optillen van de warme lucht door de wig van koude lucht.

Door deze stijgende (en daarnaast ook dalende) luchtstromingen ontstaat extra turbulentie. De wind kan daardoor in verschillende richtingen schieten en er komen windstoten voor: korte uitbarstingen met zeer hoge snelheden tot 130 kilometer per uur.

Fase 4: opklaringen met een venijnig staartje

Na het passeren van het koufront is de storm nog niet voorbij. De lucht is afgekoeld, de wind is iets gedraaid, maar blijft dan nog uren hard waaien.

Ook kunnen er dan nog trogjes van lage druk passeren, die zich gedragen als minikoufrontjes. Daarbij blijft de kans op windstoten bestaan. De lucht klaart dan wel flink op: minder bewolking en neerslag, maar eerder kans op sterren dan zon, want in die fase van de storm is het al avond.